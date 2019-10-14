Euro
6.53
Dolar
5.93
BIST 100
93,981.39
Altın
1,492.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Trump'tan yeni Suriye açıklaması

ABD Başkanı Trump, "Suriye'de Kürtler'in korunmasına yardım etmek isteyen herkes benim için iyidir, bu Rusya, Çin ya da Napoleon Bonaparte olabilir. Umuyorum iyi iş çıkarırlar. Biz 7 bin mil uzaktayız." dedi.

Dildar Baykan   | 14.10.2019
Trump'tan yeni Suriye açıklaması

Washington

ABD Başkanı Donald Trump, "Suriye ya da onlara yardım etmek isteyen kim varsa, doğal olarak Kürtler'i korumak istiyor. Ben daha çok ABD'nin sınırı ve bir parçası olan güney sınırına (ABD - Meksika sınırı) odaklanmayı tercih ederim." ifadesini kullandı.

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Fox News muhabiri Katie Pavlich'in DEAŞ konusunda Avrupalı ülkelerin bir anlaşma yapmadığını anımsatarak, "Şimdi Almanya Başbakanı Angela Merkel ortaya çıkıp, Türkiye'ye (operasyondan) vazgeçmesini söylüyor. Avrupalıların çok fazla sorumluluğu yok mu?" paylaşımına yer verdi.

Söz konusu paylaşım için Pavlich'e teşekkür eden Trump, "Tutukladığımız ve Avrupa ülkelerinden gelen DEAŞ mensuplarının, geldikleri yere geri dönmesini önerdim ama bu önerim birçok kez reddedildi. Belki de onlar (Avrupa) her zamanki gibi ABD'nin büyük maliyetlerin altına gireceğini düşündü." ifadesini kullandı.

Trump, DEAŞ'ı yenilgiye uğrattıklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Askerlerimizin büyük kısmını Suriye'nin dışına çıkardım. Bırakın Suriye ve Esed, Kürtleri korusun ve toprakları için Türkiye ile savaşsın. Generallerime neden düşmanımızın toprağını korumak için, Suriye ve Esed için savaştığımızı sordum. Suriye'de Kürtler'in korunmasına yardım etmek isteyen herkes benim için iyidir, bu Rusya, Çin ya da Napoleon Bonaparte olabilir. Umuyorum iyi iş çıkarırlar. Biz 7 bin mil uzaktayız."

Trump Meksika sınırına odaklanacak

Bazı kişilerin ABD'den, bu ülkenin düşmanı olan Esed yönetimindeki, 7 bin mil ötedeki Suriye sınırını korumasını istediğini belirten Trump, "Aynı zamanda, Suriye ya da onlara yardım etmek isteyen kim varsa, doğal olarak Kürtler'i korumak istiyor. Ben daha çok ABD'nin sınırı ve bir parçası olan güney sınırına odaklanmayı tercih ederim. Bu arada, (yasadışı göçmen sayıları) sayılar düşüyor ve duvar örülüyor!" mesajını paylaştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD’nin Suriye politikasında İsrail ve Yahudi lobisinin etkisi
Katalan Süreci'nde yargı kararını verdi
Putin'in Suudi Arabistan ziyaretinde masada ticaret ve Orta Doğu olacak
Batı'nın YPG tezleri manipülasyon
Barış Pınarı Harekatı ve Rusya’nın tavrı

Benzer haberler

Trump'tan yeni Suriye açıklaması

Trump'tan yeni Suriye açıklaması

'Adana Mutabakatı uyarınca 'harekat' Türkiye'nin yasal hakkı'

İngiltere'den Türkiye'ye silah ambargosuna itiraz

'Suriye Kürtlerinin PKK ile eşdeğer görülmesine karşıyız'

'Suriye Kürtlerinin PKK ile eşdeğer görülmesine karşıyız'

'Türkiye-AB ilişkileri siyah-beyaz değil'

'Türkiye-AB ilişkileri siyah-beyaz değil'
Suriyeli muhalifler Anayasa Yazım Komitesi üyelerini belirledi

Suriyeli muhalifler Anayasa Yazım Komitesi üyelerini belirledi