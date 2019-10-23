Trump'tan 'Türkiye-Suriye sınırında büyük başarı' paylaşımı
ABD Başkanı Trump, Twitter hesabından "Türkiye-Suriye sınırında büyük başarı. Güvenli bölge yaratıldı. Ateşkes sürdü ve muharebe görevleri sona erdi" paylaşımı yaptı.
Ankara
ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ile Suriye sınırında büyük başarı kaydedildiğini ve güvenli bölgenin oluşturulduğunu bildirdi.
Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye-Suriye sınırında büyük başarı. Güvenli bölge yaratıldı. Ateşkes sürdü ve muharebe görevleri sona erdi." ifadesini kullandı.
Big success on the Turkey/Syria Border. Safe Zone created! Ceasefire has held and combat missions have ended. Kurds are safe and have worked very nicely with us. Captured ISIS prisoners secured. I will be making a statement at 11:00 A.M. from the White House. Thank you!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 23, 2019
Donald Trump, paylaşımında "Kürtlerin ABD'lilerle çok iyi çalıştığını ve güvende olduklarını, DEAŞ mahkumlarının da emniyete alındığını" belirterek, konuyla ilgili yerel saatle 11.00'de Beyaz Saray'da açıklama yapacağını kaydetti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Suriye'nin kuzeyine ilişkin 10 maddelik mutabakat metni üzerinde anlaşmaya vardıklarını açıklamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.