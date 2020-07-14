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Dünya

Trump'tan Trudeau ile görüşmesinde Çin vurgusu

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile yaptığı telefon görüşmesinde, Çin'in "aldatıcı ve mücbir davranışlarından" duyduğu endişeyi dile getirdiği bildirildi.

Dildar Baykan   | 14.07.2020
Trump'tan Trudeau ile görüşmesinde Çin vurgusu

Washington

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile yaptığı telefon görüşmesinde, Çin'in "aldatıcı ve mücbir davranışlarından" duyduğu endişeyi dile getirdiği bildirildi.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, yaptığı yazılı açıklamada, Trump ve Trudeau'nun dün telefonda görüştüğünü belirtti.

Görüşmede, 1 Temmuz'da yürürlüğe giren ABD-Kanada-Meksika Anlaşması'nın (USMCA) öneminin vurgulandığı aktarılan açıklamada, "Başkan Trump, USMCA'in salgın sonrası her 3 ülkenin ekonomisinin de daha güçlü bir şekilde ayağa kalkmasını sağlayacak emsalsiz bir başarı olduğunu vurguladı. Trump ayrıca, Çin'in aldatıcı ve mücbir davranışlarından dolayı duyduğu endişenin altını çizdi." ifadeleri kullanıldı.



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