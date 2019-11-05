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Dünya

Trump'tan Riyad Anlaşması değerlendirmesi: Çok iyi bir başlangıç

ABD Başkanı Trump, Yemen'in güneyindeki krizi sona erdirmesi beklenen Riyad Anlaşması'nın imzalanmasına ilişkin, "Çok iyi bir başlangıç. Lütfen herkes nihai bir anlaşmaya varmak için çalışsın." değerlendirmesinde bulundu.

Dildar Baykan   | 05.11.2019
Trump'tan Riyad Anlaşması değerlendirmesi: Çok iyi bir başlangıç

Washington

ABD Başkanı Donald Trump, resmi Twitter hesabında, Fransız haber ajansı AFP'nin Yemen hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi arasındaki krizi sona erdirmesi beklenen Riyad Anlaşması imzalanmasına ilişkin haberini alıntıladı. 

Trump, "Çok iyi bir başlangıç. Lütfen herkes nihai bir anlaşmaya varmak için çalışsın." mesajını paylaştı.

Yemen'in güneydeki olaylar

BAE'nin desteklediği Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, 10 Ağustos'ta geçici başkent Aden'de, daha sonra da Ebyen ve Şebve'de kontrolü ele almıştı.

Bölgedeki çatışmalar sonucunda hükümet güçleri, söz konusu kentleri yeniden ele geçirmiş ancak BAE'nin hava saldırılarının ardından Aden ile Ebyen'in merkez ilçesi Zencibar tekrar Güney Geçiş Konseyine bağlı güçlerin denetimine girmişti.

Güney Geçiş Konseyinin geçici başkent Aden'i ve çevre vilayetleri ele geçirmesinin ardından Suudi Arabistan, konseye ve hükümete diyalog çağrıları yapmıştı.

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