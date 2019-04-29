Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.66
Dolar
5.95
BIST 100
94,535.10
Altın
1,279.58
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Trump'tan New York Times'a karikatür tepkisi

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu "Trump'ı peşinden sürükleyen rehber köpek" olarak tasvir edildiği karikatür için New York Times'a tepki gösterdi.

Dildar Baykan   | 29.04.2019
Trump'tan New York Times'a karikatür tepkisi

New York

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu "Trump'ı peşinden sürükleyen rehber köpek" olarak tasvir edildiği karikatür için New York Times'ın (NYT) kendisinden özür dilemediğini belirterek, gazeteyi "gazeteciliğin en alt seviyesi" olarak niteledi.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sık sık "yalan haberler" yapmakla suçladığı NYT gazetesine yüklendi.

Gazetenin, Netanyahu'yu "Trump'ı yönlendiren bir köpek" gibi gösteren karikatür için özür dilediğini anımsatan Trump, şu ifadeleri kullandı:

"New York Times, korkunç antisemitik karikatür için özür diledi ancak benden bu karikatür için ya da günlük çapta hakkımda yaptığı diğer yalan ve ahlaksız haberler için özür dilemedi. Bu gazete, 'gazeteciliğin' en alt seviyesine ulaştı ve gazetenin tarihinde şüphesiz alt bir noktadalar."

New York Times'da karikatür krizi

Amerikan NYT gazetesinin perşembe günkü baskısında yayımlanan bir karikatürde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ı peşinden sürükleyen bir "rehber köpek" olarak tasvir edilmişti.

Karikatürün yayımlanmasının ardından sosyal medya kullanıcıları karikatürü "antisemitik" olduğu gerekçesiyle eleştirmiş ve NYT'ye tepki göstermişti.

Gazete, cumartesi günü yayımladığı özür yazısında, söz konusu karikatürün "antisemitik mecazlar içerdiği" belirtilerek, "Bu görsel çirkindi ve bu karikatürün yayımlanmasına izin verilmesi yanlış bir karardı." ifadesi kullanılmıştı.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tercihi kim yapacak: Türkiye mi, ABD mi?
Körfez medyasında 'Sevakin' yalanları
'ABD Lübnan iç siyasetini dizayn etmeye çabalıyor'
Çin’in küresel açılımlarında düşünce kuruluşlarının etkisi
GÖRÜŞ - Veliaht Prens’in güç sarhoşluğu ve Suudileri bekleyen tehlike

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump telefonda görüştü

'Trump'ın İran yaptırımları ABD'yi savaşa itebilir'

New York Times Netanyahu karikatürü için özür diledi

İngiltere'de Corbyn ve Bercow’dan Trump’a boykot

İngiltere'de Corbyn ve Bercow’dan Trump’a boykot
Trump petrol fiyaları konusunda OPEC'i aramış

Trump petrol fiyaları konusunda OPEC'i aramış
Kim'e göre Kore Yarımadası'nda barış tamamen ABD'nin tutumuna bağlı

Kim'e göre Kore Yarımadası'nda barış tamamen ABD'nin tutumuna bağlı