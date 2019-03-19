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Dünya

Trump'tan kamu yayın kuruluşlarının bütçesine makas

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre'ye sunduğu 2020 bütçe teklifinde, kamuya ait birçok yayın organının bütçesinde milyonlarca dolarlık kesinti istedi.

Dildar Baykan   | 19.03.2019
Trump'tan kamu yayın kuruluşlarının bütçesine makas

New York

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre'ye sunduğu 2020 bütçe teklifinde, birçok kamu yayın organının bütçesinde milyonlarca dolarlık kesinti talep etti.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Başkan Trump 2020 Bütçe teklifinde, televizyon kanalı PBS ve radyo kanalı NPR'a fon sağlayan Kamu Yayıncılığı Kurumunun (CPB) bütçesinde 435 milyon dolar kesinti istedi.

Trump yönetimi bütçe kesintisine neden olarak, CPB'nin sadece NPR ve PBS'e fon sağlayan bir organ olması ve bu kurumların bütçelerinin büyük oranda özel bağışlardan sağlanması gösterildi.

Bütçe teklifinde RFE/RL'nin (Radio Free Europe/ Radio Liberty) bütçesinde de 37 milyon dolarlık düşüş talep edildi.

Ayrıca bütçe teklifi, RFE/RL'nin Gürcüce, Tatarca ve Kuzey Kafkasya dillerindeki yayınlarının da durdurulmasını öngörüyor.

Yayın kuruluşlarından tepki

Trump'ın milyonlarca dolar kesinti öngören bütçe teklifine söz konusu yayın organlarından yanıt da gecikmedi.

CPB Üst Yöneticisi (CEO) Patricia Stacy Harrison, yaptığı açıklamada, federal fonun Amerikan kamu medya sistemindeki kamu-özel sektör ortaklığının temeli olduğunu vurguladı.

Harrison, "Kongre'nin kamu basınına yüklediği ve Amerikan halkının da büyük oranda desteklediği misyonu başarmak için federal yatırıma daha uygun bir alternatif yok. Federal yatırım olmadan, tüm kamu medyası sistemi, kırsal, küçük bölge ve kentsel alanlardaki toplumlara verilen eşsiz hizmet ve değer yok olur." yorumunda bulundu.

RFE/RL Başkanlığını vekaleten yürüten Daisy Sindelar ise açıklamasında, RFE/RL'nin bir önceki yıla oranla yüzde 30 artış göstererek, geçen yıl internet, televizyon ve radyo üzerinden 34 milyon kişiye ulaştığına işaret etti.

Sindelar, "RFE/RL'nin ulaştığı insan sayısındaki artış, Rusya, İran, Pakistan ve RFE/RL'nin tüm hedef ülkelerinde objektif gazeteciliğe olan ihtiyacın ne kadar arttığının göstergesi." değerlendirmesinde bulundu.



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