Euro
6.34
Dolar
5.62
BIST 100
99,363.32
Altın
1,418.45
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Trump'tan İran'a yeni tehdit

ABD Başkanı Trump, "Yaptığın tehditler konusunda dikkatli ol İran; o tehditler daha önce kimseye olmadığı kadar dönüp yine sana zarar verebilir." dedi.

Hakan Çopur   | 04.07.2019
Trump'tan İran'a yeni tehdit

Washington

ABD Başkanı Donald Trump, zenginleştirilmiş uranyum stok limitini aşacağını açıklayan İran'a, "Yaptığın tehditler konusunda dikkatli ol İran; o tehditler daha önce kimseye olmadığı kadar dönüp yine sana zarar verebilir." sözleriyle yüklendi.

ABD Başkanı Trump, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoğu konusundaki son adımına Twitter hesabından bir kez daha tepki gösterdi.

Trump, açıklamasında, "İran yeni bir uyarı yayımladı. Ruhani, eğer yeni bir nükleer anlaşma yoksa zenginleştirilmiş uranyum miktarını istedikleri miktarda artıracaklarını söylüyor. Yaptığın tehditler konusunda dikkatli ol İran; o tehditler daha önce kimseye olmadığı kadar dönüp yine sana zarar verebilir." ifadelerini kullandı.

İran yönetimi, hafta başında, zenginleştirilmiş uranyum limitini nükleer anlaşmada belirtilen 300 kilogram stok limitinin üzerine çıkardığını duyurmuştu. İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars'ın haberinde, Tahran yönetiminin yüzde 3,67 zenginleştirilmiş uranyum seviyesini nükleer anlaşmada belirlenen 300 kilogram stok limitinin üzerine çıkardığı kaydedilmişti.

ABD Başkanı Trump, bu açıklama üzerine İran'a, "Ateşle oynuyorlar." ifadesiyle tepki göstermiş, Beyaz Saray ile ABD Dışişleri Bakanlığı da ayrı ayrı açıklamalarla İran'ın kararını kınamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail siyaseti çıkmaza sürükleniyor
İran’ın 3 Temmuz 1988 kurbanlarının izleri Körfez’de duruyor
Etiyopya'da darbe girişimi ne anlama geliyor?
Yemen'de barış süreci çöküyor
Döngüsel iktisat yolunda Türkiye: Sıfır Atık Projesi

Benzer haberler

Trump'tan İran'a yeni tehdit

Trump'tan İran'a yeni tehdit

Meksika sınırındaki göçmen çocukların dramı ABD hükümet raporunda

'ABD'nin Suriye'yi bölmek için Kürtleri kullanmasından rahatsızız'

'ABD'nin İran'a yönelik saldırganlığı Trump'la başlamadı'

'ABD'nin İran'a yönelik saldırganlığı Trump'la başlamadı'
Ruhani'den '7 Temmuz'dan itibaren bir sonraki adımı atacağız' resti

Ruhani'den '7 Temmuz'dan itibaren bir sonraki adımı atacağız' resti
'Avrupa'nın ödeme mekanizması taahhütlerinin hiçbirini karşılamıyor'

'Avrupa'nın ödeme mekanizması taahhütlerinin hiçbirini karşılamıyor'