Euro
6.42
Dolar
5.73
BIST 100
96,811.22
Altın
1,398.57
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Trump'tan Hindistan'a gümrük çıkışı

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan'ın Amerikan mallarına gümrük vergisi koymasına daha fazla imkan vermeyeceklerini bildirdi.

Emre Karaca   | 09.07.2019
Trump'tan Hindistan'a gümrük çıkışı

Ankara

ABD Başkanı Donald Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hindistan Amerikan ürünlerine gümrük vergisi koyarak uzun bir süre iyi vakit geçirdi. Artık kabul edilemez." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi, geçen ayında sonunda Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen G-20 Zirvesi kapsamında bir araya gelmişti.

Görüşme öncesinde de Twitter hesabından "Hindistan'ın uyguladığı gümrük tarifeleri kabul edilemez." paylaşımını yapan Trump'ın görüşmede "Ticaret konusunda kesinlikle birlikte çalışacağız." dediği ortaya çıkmıştı.

İki ülke arasında ticaret gerginliği

Hindistan, Washington'ın gelişmekte olan ülkelere sunduğu bazı ürünlerin ABD'ye gümrüksüz girişine imkan sağlayan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) programından haziran başında çıkarılmıştı.

Bunun üzerine Hindistan, ABD'den ithal edilen 28 ürüne ek gümrük vergisi uygulamaya başlamıştı.

İki ülke arasındaki ilişkilerin, ABD'nin S-400 ve İran konusundaki tutumu ve karşılıklı ticari hamlelerden ötürü gerildiği ifade ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Birleşik Arap Emirlikleri Libya’da ne hedefliyor?
AB’yi yeni isimlerle nasıl bir beş yıl bekliyor?
Etiyopya Yahudileri İsrail için ciddi bir iç sorun
Yemen barışı için kozmopolit diplomasi
Çin hükümeti Hong Kong'da ateşi maşayla tutuyor

Benzer haberler

Trump'tan Hindistan'a gümrük çıkışı

Trump'tan Hindistan'a gümrük çıkışı

Trump Twitter kullanıcılarını engelleyemeyecek

Zarif'ten 'Bolton ve Netanyahu Trump'ı kandırdı' iddiası

'Keşmir'de yaşayan siviller yaşam hakkı dahil insan hakları ihlallerine maruz kalıyor'

'Keşmir'de yaşayan siviller yaşam hakkı dahil insan hakları ihlallerine maruz kalıyor'
Hindistan’da otobüs kanala düştü: 29 ölü, 18 yaralı

Hindistan’da otobüs kanala düştü: 29 ölü, 18 yaralı
Hindistan vergisini ödeyenlerin isimlerini binalara ve yollara verecek

Hindistan vergisini ödeyenlerin isimlerini binalara ve yollara verecek