Euro
6.53
Dolar
5.89
BIST 100
121,474.80
Altın
1,556.77
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Trump'tan Hamaney'e 'Sözlerine çok dikkat et' uyarısı

ABD Başkanı Donald Trump, İran lideri Ali Hamaney'in ABD ve Avrupa ile ilgili sözlerine atfen, "O (Hamaney) sözlerine çok dikkat etmeli." uyarısında bulundu.

Hakan Çopur   | 18.01.2020
Trump'tan Hamaney'e 'Sözlerine çok dikkat et' uyarısı

Washington

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İran'ın sözde dini lideri, ki son dönemde o kadar da yüce değil, ABD ve Avrupa ile ilgili bazı kötü laflar etmiş. İran'ın ekonomisi kötü gidiyor ve halkı da acı çekiyor. O (Hamaney) sözlerine çok dikkat etmeli!" ifadelerini kullandı.

ABD'nin 3 Ocak’ta Bağdat Havalimanı'nda İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’yi hava saldırısıyla öldürmesinin ardından, İran da 8 Ocak’ta ABD kuvvetlerinin konuşlandırıldığı el-Esed ve Erbil üslerine füze saldırısı düzenlemiş ve iki ülke arasındaki gerginlik had safhaya ulaşmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Berlin Konferansı Libya krizini çözebilir mi?
Sudan’da güvenlik birimleri savaşı
İsrail jeopolitiğini yeniden okumak: İran-Umman-Libya üçgeni
İran yol ayrımında
NATO’nun yeni tehdit algısı ve Çin

Benzer haberler

ABD’nin Özel Temsilcisi Hook: İran tehditlerini sürdürdükçe daha da yalnızlaşacak

ABD’nin Özel Temsilcisi Hook: İran tehditlerini sürdürdükçe daha da yalnızlaşacak

FBI: Suudi Arabistan ABD’de suç işleyen vatandaşlarını kaçırıyor

Trump'tan Hamaney'e 'Sözlerine çok dikkat et' uyarısı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Libya'daki tarafların hatalarını tekrarlamaması gerekiyor

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Libya'daki tarafların hatalarını tekrarlamaması gerekiyor
İran'dan Ukrayna uçağında vatandaşlarını kaybeden ülkelere tepki

İran'dan Ukrayna uçağında vatandaşlarını kaybeden ülkelere tepki
IKBY Başkanı Barzani: Yabancı güçlerin ülkeden çıkarılması kararında Kürtler ve Sünnilere danışılmadı

IKBY Başkanı Barzani: Yabancı güçlerin ülkeden çıkarılması kararında Kürtler ve Sünnilere danışılmadı