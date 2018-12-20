Trump'tan Graham'e Suriye tepkisi

WASHINGTON

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'den çekilme kararını eleştiren Cumhuriyetçilerin önemli isimlerinden Lindsey Graham'e yönelik "Lindsey Graham'in, askerlerimizin hayatlarını korumaya ve milyarlarca dolar tasarruf etmeye karşı olduğuna inanmak gerçekten çok zor." ifadelerini kullandı.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Suriye'den çekilme kararına tepki gösteren Cumhuriyetçilerin önde gelen isimlerinden Graham'i eleştirdi.

Trump, açıklamasında, "Lindsey Graham'in askerlerimizin hayatlarını korumaya ve milyarlarca dolar tasarruf etmeye karşı olduğuna inanmak gerçekten çok zor. Neden (Suriye'de) kalarak ve DEAŞ'lıları Rusya, İran ve diğer yerel unsurlar için öldürerek düşmanımız olan Suriye için savaşıyoruz? Vakit, kendi ülkemize odaklanma ve gençlerimizi ait oldukları evlerine geri getirme vaktidir." değerlendirmesini yaptı.

Trump'ın kararına yönelik eleştirilerini sürdüren Graham ise katıldığı bir canlı yayında, ABD'nin "Suriye'de bir güç boşluğu oluşturmaması gerektiği" yorumunu yaptı.

Söz konusu geri çekilme kararının daha kapsamlı şekilde yeniden ele alınması gerektiğini savunan Graham, Trump'ı kararını gözden geçirmeye davet etti.

ABD'nin Suriye'den çekilme kararı

ABD Başkanı Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Başkanlığım döneminde Suriye'de bulunmamızın tek nedeni olan DEAŞ'ı yendik." ifadesini kullanmıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders da yaptığı açıklamada, "DEAŞ ile mücadelenin yeni evresine girmekle beraber, ABD askerlerini ülkeye geri çekmeye başladık." bilgisini vermişti. Daha sonra benzer bir açıklama da Pentagon'dan gelmişti.

Amerikan medyasının Dışişleri Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberlerde ise Dışişleri Bakanlığının Suriye'deki tüm personelini 24 saat içinde çekeceği, ABD'nin Suriye'deki askerlerinin de 60 ila 100 gün içinde ülkeden çekileceği iddia edilmişti.

ABD Senatosunda Graham'in öncülüğünü yaptığı bazı isimler dün Trump'a bir mektup göndererek, "Suriye'den çekilme kararının gözden geçirilmesi" tavsiyesinde bulunmuştu.



Muhabir: Hakan Çopur