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Dünya

Trump'tan Çinli 'ByteDance'in ABD'deki operasyonlarını 90 gün içerisinde elden çıkarma emri

ABD Başkanı Donald Trump, TikTok uygulamasının sahibi Çinli teknoloji şirketi ByteDance'in ABD'deki operasyonlarını 90 gün içinde elden çıkarmasına yönelik kararname yayımladı.

Dilara Zengin   | 15.08.2020
Trump'tan Çinli 'ByteDance'in ABD'deki operasyonlarını 90 gün içerisinde elden çıkarma emri

Washington DC

Beyaz Saray tarafından yayımlanan kararnamede, ByteDance'in ABD'nin ulusal güvenliğini tehdit edebileceğine yönelik "güvenilir kanıtlar" olduğu belirtildi. 

Söz konusu kararnameyle, TikTok uygulamasının sahibi Çinli teknoloji şirketi ByteDance'in, ABD'deki tüm varlıklarını 90 gün içinde elden çıkarması öngörüldü.

Ayrıca kararnamede, ByteDance'in uygulamalarıyla kullanıcılardan edindiği verileri de bu süre içinde imha etmesinin ve Yabancı Yatırım Komitesini bilgilendirmesinin beklendiği bildirildi.

Trump, 7 Ağustos'ta da ABD'li kişi veya kuruluşların Çinli şirketlere ait sosyal medya uygulamaları TikTok ve WeChat ile herhangi bir iş yapmasını yasaklamaya yönelik 2 kararname imzalamıştı.

ABD'deki kolu herhangi bir Amerikan şirketine satılmadığı takdirde Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'u 15 Eylül'de yasaklayacaklarını duyuran Trump, güvenlik endişeleri nedeniyle TikTok'un Çin'in kontrolünde olmasını istemediklerini, Microsoft ya da bunun gibi büyük bir ABD merkezli firmanın TikTok'un ABD kolunu alması gerektiğini belirtmişti.

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