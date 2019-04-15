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Dünya

Trump'tan Boeing'e 737 Max'ler için tavsiye

ABD Başkanı Trump, "Ben Boeing'in yerinde olsam, Boeing 737 Max'leri tamir eder, şahane yeni özellikler ekler, uçağı yeni bir markayla piyasaya sürerdim." dedi.

Emre Aytekin   | 15.04.2019
Trump'tan Boeing'e 737 Max'ler için tavsiye

Ankara

ABD Başkanı Donald Trump, Endonezya ve Etiyopya'da yaşanan kazaların ardından 737 Max tipi yolcu uçaklarına çok sayıda ülkenin hava sahasını kapattığı ve uçuşlarını durdurduğu ABD'li uçak üreticisi Boeing'e, söz konusu modelde değişiklikler yapıp yeni bir marka ismiyle piyasaya sürme tavsiyesinde bulundu.

Trump, kişisel Twitter hesabında konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Ben Boeing'in yerinde olsam, Boeing 737 Max'leri tamir eder, şahane yeni özellikler ekler, uçağı yeni bir markayla piyasaya sürerdim." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, paylaşımında, ironik bir ifadeyle "Ben marka yaratmaktan ne anlarım ki belki de hiç (ama başkan oldum sonuçta)." yorumunda bulundu.

Trump, iş adamı olarak kendi adını taşıyan markayı çok sayıda ürün, hizmet ve işletmede kullanıyor.

Boeing 737 Max 8 krizi

Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı, 10 Mart'ta Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti.

Endonezya'da ise Lion Hava Yollarına ait "JT 610" sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018'de, Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra denize çakılmıştı. 189 kişinin yaşamını yitirdiği kaza, bu tip uçakların ilk kazası olarak tarihe geçmişti.

Etiyopya'daki son kazanın ardından aralarında Türkiye, Çin, Etiyopya, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya'nın da olduğu birçok ülke "Boeing 737 Max" tipi uçakların operasyonlarını geçici olarak durdurmuş ve hava sahalarını bu uçuşlara kapatmıştı.

ABD'li uçak üreticisi Boeing, 737 Max tipi uçakların MCAS adlı sistemi için güncelleme duyurusu yapmıştı. Firma, 737 Max tipi uçakların hücum açısı sensörlerinin, uçakların yunuslama istikrarını desteklemek amacıyla tasarlanan MCAS yazılımına yanlış veri sağlaması durumunda ek güvenlik katmanları sağlayacak bir güncellemenin tamamlandığını açıklamıştı.

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