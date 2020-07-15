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Dünya

Trump'tan 'Beyazlar da polis şiddeti nedeniyle ölüyor' çıkışı

ABD Başkanı Trump, ülkedeki siyahilerin polis şiddetiyle ölmesi ile ilgili bir soruya, "Beyazlar da polis şiddetiyle ölüyor. Bu ne korkunç bir soru. Hatta siyahilerden çok beyaz insanlar ölüyor." yanıtını verdi.

Dildar Baykan   | 15.07.2020
Trump'tan 'Beyazlar da polis şiddeti nedeniyle ölüyor' çıkışı

Washington

ABD Başkanı Donald Trump, CBS televizyonuna verdiği röportajda, ülkede 25 Mayıs'ta siyahi George Floyd'un ölümünün ardından alevlenen siyahilere yönelik polis şiddeti, Çin ile ilişkiler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını konusunda değerlendirmelerde bulundu. 

Floyd'un polis şiddetiyle ölümünü "korkunç" olarak nitelendiren Trump, muhabirin "Peki neden hala bu ülkede siyahiler, polis şiddetiyle ölüyor?" sorusu üzerine sert çıktı.

Trump, "Beyazlar da polis şiddetiyle ölüyor. Bu ne korkunç bir soru. Hatta siyahilerden çok beyaz insanlar ölüyor." ifadesini kullandı.

"Yüz yüze eğitime dönmek için tereddüt eden okullar büyük bir hata yapıyor"

Kovid-19 salgını nedeniyle uzaktan eğitime geçen okulların sonbahar döneminde yeniden açılması gerektiğinin altını çizen Trump, "Sonbahar döneminde yüz yüze eğitime dönmek için tereddüt eden okullar büyük bir hata yapıyor." diye konuştu.

Trump, okulların kapalı kalmasının virüsten daha çok zararlı olduğunu savunarak, "Çocuklar ve veliler travmadan dolayı ölmeye başladı. Anneler bir anda evlerinde oturup çocuklarına bakmak zorunda kaldılar ve çalışamıyorlar." dedi.

Çin ile konuşmaya sıcak bakmıyor

Çin ile ikinci faz ticaret anlaşması konusunda görüşüp görüşmeyeceğine yönelik bir soruya Trump, "Şu anda Çin ile görüşmeye çok istekli değilim. Birinci faz ticaret anlaşmasının daha mürekkebi kurumadan bizi veba (Kovid-19) ile vurdular." şeklinde yanıt verdi.

Trump, röportajın ardından Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada da "Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşme planım yok." ifadesini kullandı.




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