Euro
6.32
Dolar
5.74
BIST 100
105,382.50
Altın
1,455.36
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar ziyareti sonrası yurda döndü
logo
Dünya

Trump'tan Bağdadi operasyonunda görevli köpeğe plaket ve madalya

ABD Başkanı Trump, "Conan, şu anda dünyanın en ünlü köpeği. O, Bağdadi operasyonu esnasında neler olduğunu biliyordu." açıklamasında bulundu.

Dildar Baykan   | 25.11.2019
Trump'tan Bağdadi operasyonunda görevli köpeğe plaket ve madalya

Washington

ABD Başkanı Donald Trump, DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin etkisiz hale getirildiği operasyonda yaralanan "Conan" adlı köpeği Beyaz Saray'da ağırlayarak plaket ve madalya verdi.

Trump, eşi Melania Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Bağdadi operasyonunda kullanılan Conan ile Beyaz Saray'ın bahçesinde kameraların karşısına çıktı.

Conan'a operasyondaki katkılarından dolayı bir plaket ve madalya verdiklerini belirten Trump, "Conan şu anda dünyanın en ünlü köpeği. O, Bağdadi operasyonu esnasında neler olduğunu biliyordu." dedi.

Trump, "kahraman" olarak söz ettiği Conan'ın operasyonda aldığı yaraların iyileştiğini ve "işinin başına döndüğünü" vurguladı.

Trump ayrıca, Bağdadi operasyonuna katılan özel kuvvet askerleri ile de Beyaz Saray'da bir araya geldiklerini belirtti.

ABD'nin Bağdadi operasyonu

DEAŞ elebaşı Bağdadi, ABD Özel Kuvvetleri'nin 8 helikopterle İdlib'in kuzeyinde düzenlediği operasyonda ölü ele geçirilmişti.

Trump, 27 Ekim'de yaptığı basın toplantısında, Bağdadi'nin, bulunduğu evin altındaki ucu kapalı tünellerden birine girdikten sonra üzerindeki intihar yeleğini patlatarak yanındaki 3 çocukla öldüğünü açıklamıştı.

Trump, daha önce Conan'a madalya taktığını gösteren ve fotomontaj olduğu anlaşılan paylaşımda bulunmuş, bu fotoğraf sosyal medyada mizah konusu olmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD’nin 'kaçınılmaz kaderi': Çöküş ve dağılma
PKK/PYD ile mücadele bağlamında Türkiye'nin Rusya ve ABD ilişkileri
İran'ın kronik sorunları protestoları tetikliyor
Fırat’ın doğusunda yeni bir askerî harekat muhtemel mi?
Suudi Arabistan ekonomisinde değişim, Vizyon 2030 ve Aramco

Benzer haberler

Trump'tan Bağdadi operasyonunda görevli köpeğe plaket ve madalya

Trump'tan Bağdadi operasyonunda görevli köpeğe plaket ve madalya

Trump'ın azil soruşturmasında oklar Giuliani'ye çevrildi

ABD Deniz Kuvvetleri Sekreteri Esper'in isteği üzerine istifa etti

Trump, Katar Emiri ile Taliban'ın serbest bıraktığı rehineleri görüştü

Trump, Katar Emiri ile Taliban'ın serbest bıraktığı rehineleri görüştü
Trump: Demokratlar beni azlederse çıldırmışlar demektir

Trump: Demokratlar beni azlederse çıldırmışlar demektir
Trump'tan Kuzey Kore'ye 'anlaşma yap' çağrısı

Trump'tan Kuzey Kore'ye 'anlaşma yap' çağrısı