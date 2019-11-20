Euro
6.31
Dolar
5.70
BIST 100
106,785.10
Altın
1,471.42
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Trump'tan azil soruşturması yorumu: Bu cadı avı hemen bitmeli

ABD Başkanı Trump, kendisine yönelik devam eden azil soruşturmasına ilişkin, "Bu cadı avı şu anda bitmeli. Bu ülkemiz için çok kötü." ifadelerini kullandı.

Dildar Baykan   | 20.11.2019
Trump'tan azil soruşturması yorumu: Bu cadı avı hemen bitmeli

Washington

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan, ABD'nin Avrupa Birliği (AB) Büyükelçisi Gordon Sondland'ın, Temsilciler Meclisinde verdiği ifadeye ilişkin, "Azil cadı avı şu anda bitmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Sondland'ın bugünkü ifadesinde, Donald Trump'a sürekli "Ukrayna'dan ne istiyorsun" şeklindeki soruyu yönelttiğini anlattığını belirten Trump, kendisinin "Ben hiçbir şey istemiyorum. Ben bir şeyin karşılığında başka bir şey de istemiyorum. (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy'den doğru olanı yapmasını istedim." yanıtını verdiğini anımsattı.

ABD Başkanı Trump, "Bu cadı avı şu anda bitmeli. Bu ülkemiz için çok kötü." ifadelerini kullandı.

"Demokratlar hayaletleri kovalıyor"

Öte yandan, Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Gordon Sondland'ın ifadesi hatırlatılarak, "Ortada hiçbir zaman bir baskı yoktu. ABD'nin Ukrayna'ya yardımları devam etti, Bidenlar'a yönelik bir soruşturma açılmadı, Başkan Trump Zelenskiy ile buluşup görüştü. Demokratlar hayaletleri kovalamayı sürdürüyor." ifadelerine yer verildi.

Trump'a yönelik azil soruşturması

ABD Başkanı Donald Trump, Zelenskiy ile temmuz ayında telefon görüşmesi yapmış, görüşmede Trump'ın Zelenskiy'e, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediği iddia edilmişti. ABD Kongresindeki Demokratlar da bu iddia üzerine azil soruşturması başlatmıştı.

Trump ise Zelenskiy ile görüşmesinin tamamen usullere uygun olduğunu savunmuştu. Ancak Trump'ın, telefon görüşmesinden önce Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık askeri ve mali yardımın askıya alındığını açıklaması dikkati çekmişti.

Beyaz Saray, görüşmenin dökümünü yayımlamış ve yardımlarla görüşme arasında ilişki olmadığını savunmuştu.

Temsilciler Meclisi, geçen ay yaptığı oylamayla azil soruşturmasının usullerini belirlemiş, kamuya açık oturumların yapılmasını kararlaştırmış, ilk oturum da geçen hafta çarşamba günü yapılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
GÖRÜŞ - İran’ın Kürt meselesi: İki ucu keskin bıçak
Batı ile Çin kıskacındaki Hong Kong krizinin küresel boyutları kaygılandırıyor
İran’ın varlık içinde yokluk çeken şehri Ahvaz ve protestolar
Doğu Akdeniz'de Türkiye'siz bir denklem mümkün değil
İran'da benzin zammına tepkiler siyaseti de sarstı

Benzer haberler

Trump'tan azil soruşturması yorumu: Bu cadı avı hemen bitmeli

Trump'tan azil soruşturması yorumu: Bu cadı avı hemen bitmeli

Trump'a göre azil soruşturması oturumları 'düzmece'

Trump yönetimi İsrail ne istediyse yaptı

ABD Başkanı Trump: Azil soruşturmasında ifade vermeyi düşüneceğim

ABD Başkanı Trump: Azil soruşturmasında ifade vermeyi düşüneceğim
Kuzey Kore'den 'bedavaya zirve yok' açıklaması

Kuzey Kore'den 'bedavaya zirve yok' açıklaması
Trump, NATO Liderler Zirvesi için Londra'ya gidecek

Trump, NATO Liderler Zirvesi için Londra'ya gidecek