Trump'ın Twitter'daki Türkiye mesaisi
ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'dan yapılan Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki YPG/PKK hedeflerine yönelik olası harekatına ilişkin açıklamanın ardından, Twitter hesabından birçok paylaşımda bulundu.
Washington
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK hedeflerine yönelik olası harekatına ABD'nin desteği ya da dahli olmayacağını ve ABD askerlerinin bu bölgeden çekileceğini duyurmasının ardından, Twitter hesabından ardı ardına açıklamalarda bulundu.
Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarla sık sık gündem yaratan Trump'ın bugünkü ana gündem maddesi Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki YPG/PKK hedeflerine yönelik olası harekatına ilişkin ABD'nin aldığı karar oldu.
.....again said “NO,” thinking, as usual, that the U.S. is always the “sucker,” on NATO, on Trade, on everything. The Kurds fought with us, but were paid massive amounts of money and equipment to do so. They have been fighting Turkey for decades. I held off this fight for....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2019
Trump ilk olarak yerel saatle sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, "Kürtler, bizimle savaştı ancak bunu yapmaları için onlara çok para ödendi ve teçhizat verildi. (Kürtler) Yıllardır Türkiye'ye karşı savaşıyorlar. Bu savaşı 3 yıl boyunca engelledim ancak bizim için bu saçma, çoğu aşiret kaynaklı, sonu gelmez savaşlardan uzaklaşmamızın ve askerlerimizi eve geri getirmenin artık zamanı." ifadesine yer verdi.
"ABD'nin 30 günlüğüne Suriye'de olması gerekiyordu"
"ABD'nin, 30 günlüğüne Suriye'de olması gerekiyordu ve bu yıllar önceydi. Kaldık ve bir hedef olmaksızın savaşın içine gömüldük." değerlendirmesinde bulunan Trump, göreve geldiğinde "DEAŞ'ın bölgede at koşturduğunu" savunarak çoğu Avrupalı olmak üzere binlerce DEAŞ üyesinin yakalanması dahil bu örgütü yüzde 100 yenilgiye uğrattıklarını belirtti.
The United States was supposed to be in Syria for 30 days, that was many years ago. We stayed and got deeper and deeper into battle with no aim in sight. When I arrived in Washington, ISIS was running rampant in the area. We quickly defeated 100% of the ISIS Caliphate,.....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2019
Trump, Avrupa'nın yakalanan DEAŞ üyelerini istemediğini ve ABD'nin bu kişileri tutmasını talep ettiğini hatırlatarak şunları kaydetti:
"Ben de 'Hayır biz size büyük bir iyilikte bulunduk ve siz de bunları inanılmaz maliyetlerle ABD hapishanelerinde tutmamızı istiyorsunuz. Bunlar yargılanmak üzere sizin' dedim. (Avrupa) Onlar da yeniden ABD'nin her zaman NATO'daki 'enayi' olduğunu düşünerek 'hayır' dediler. Bizler sadece yararımıza olan yerde ve sadece kazanmak için savaşacağız. Türkiye, Avrupa, Suriye, İran, Irak, Rusya ve Kürtlerin artık bu durumu, 'mahallelerindeki' DEAŞ savaşçılarıyla ne yapacaklarını çözmeleri gerekecek. Hepsi DEAŞ'tan nefret ediyor ve yıllardır düşmanlar. Bizler 7 bin mil ötedeyiz ve bizim yakınımıza bir yere gelirlerse DEAŞ'ı yeniden ezer geçeriz."
"Büyük resme bakacağız"
Trump, söz konusu ilk paylaşımın yaklaşık 5 saat ardından yazdığı ikinci tweet dizisinde, "ABD'yi bile sevmeyen insanların yararına muhteşem ordumuzun polislik operasyonları yürüttüğü bölgelerdeki saçma, sonu gelmeyen savaşlardan kurtulmak için seçildim. Bu konuda en mutsuz iki ülke Rusya ve Çin çünkü onlar bizim çıkmaza girmemizi ve büyük paralar harcamamızı seviyorlar." değerlendirmesinde bulundu.
I was elected on getting out of these ridiculous endless wars, where our great Military functions as a policing operation to the benefit of people who don’t even like the USA. The two most unhappy countries at this move are Russia & China, because they love seeing us bogged.....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2019
"Ben görevi devraldığımda ordumuz tamamen bitik durumdaydı, şimdi hiç olmadığı kadar güçlü. Sonu gelmeyen ve saçma savaşlar bitiyor! Büyük resme odaklanacağız." ifadesini kullanan Trump, gerekmesi durumunda geri dönüp, gerekli adımları atabileceklerini belirtti.
"Kürtlerle değil PKK ile iş tuttuk" paylaşımına retweet
Söz konusu paylaşımın ardından Trump, Suriye kararına destek veren kişilerin tweetlerini retweet etti. Trump'ın yaptığı retweetler arasında en dikkat çekeni ise Hudson Enstitüsü Kıdemli Orta Doğu uzmanlarından Michael Doran'ın mesajları oldu.
Başkan Trump, Dorian'ın yaptığı "Obama döneminde Kürtlerle değil, müttefikimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin can düşmanı olan PKK ile iş tuttuk. Bu politikayla Türk-PKK savaşının tohumlarını ekiyor, aynı zamanda Türkiye'yi Rusya'nın kollarına atıyorduk." paylaşımını retweet etti.
We aligned under Obama not with “the Kurds,” but with the PKK, the sworn enemy of the Turkish Republic, our ally. We were sowing the seeds of a Turkish-PKK war with that policy. We were also driving Turkey toward Russia. https://t.co/KYhYUtFISo— Mike (@Doranimated) October 7, 2019
Trump, Dorian'ın Ocak 2018'de Washington'da katıldığı bir panelde, Anadolu Ajansının (AA) çektiği videoyu kullanarak, "Suriye'nin kuzeyinde gördüklerinize şaşırıyor musunuz? Ben şaşırmıyorum. Ocak 2018'de Obama'nın bizi Türkiye'ye ilişkin koyduğu ikilemi açıklamıştım." paylaşımına da sayfasında yer verdi.
From the archives | Surprised by what you're seeing in Northern Syria? I'm not. Back in January 2018, I explained the dilemma that Obama put us in with respect to Turkey, and described the tsunami of wishful thinking that was washing over Washington | https://t.co/whRBwNePvu— Mike (@Doranimated) October 7, 2019
Türkiye'ye gözdağı
Öte yandan Trump, Türkiye'ye ilişkin yaptığı son paylaşımda, "Daha önce güçlü bir şekilde ifade ettim, şimdi bir kez daha yinelemek için söylüyorum; Türkiye, benim derin ve eşsiz anlayışıma göre, sınırların dışında olduğunu düşündüğüm bir şey yaparsa, Türkiye'nin ekonomisini mahvederim ve yok ederim (Bunu daha önce yaptım)." ifadelerini kullandı.
As I have stated strongly before, and just to reiterate, if Turkey does anything that I, in my great and unmatched wisdom, consider to be off limits, I will totally destroy and obliterate the Economy of Turkey (I’ve done before!). They must, with Europe and others, watch over...— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2019
ABD'nin DEAŞ'ın "hilafetini" yüzde 100 yok ederek, kendilerinden beklenenden fazlasını yaptığını savunan Trump, "Türkiye, Avrupa ve diğer ülkelerle (Suriye'de) yakalanan DEAŞ savaşçılarına ve ailelerine göz kulak olmalı." değerlendirmesinde bulundu.
Trump, "Şimdi bölgede bazıları çok zengin olan diğer ülkeler için kendi topraklarını koruma zamanı. ABD büyüktür." görüşünü paylaştı.
Beyaz Saray'ın Suriye açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Trump dün gece saatlerinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.
Beyaz Saray'dan sabah saatlerinde, "Türkiye, yakın zamanda Suriye'nin kuzeyine uzun süredir planladığı operasyon için harekete geçecek. ABD Silahlı Kuvvetleri, bu operasyonu desteklemeyecek ya da bu operasyona dahil olmayacak." açıklaması yapılmıştı.
Ayrıca açıklamada, "Türkiye bundan böyle, ABD'nin son iki yıldır, bölgede yakaladığı DEAŞ savaşçılarından sorumlu olacak." bilgisi paylaşılmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.