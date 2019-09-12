Euro
6.39
Dolar
5.78
BIST 100
101,922.10
Altın
1,493.74
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Trump'ın sığınmacı talebine ABD Yüksek Mahkemesinden onay

ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Donald Trump yönetiminin ülkeye alınan Orta Amerikalı sığınmacı sayısına sınırlandırılma getirilmesi talebini onayladı.

Safvan Allahverdi   | 12.09.2019
Trump'ın sığınmacı talebine ABD Yüksek Mahkemesinden onay

Washington

ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Donald Trump yönetiminin ülkeye alınan Orta Amerikalı sığınmacı sayısına sınırlandırılma getirilmesi talebini onayladı.

Yüksek Mahkeme tarafından alınan söz konusu karar, Honduras, Guatemala ve El Salvador gibi ülkelerden sığınmacı alınmasını engelleyeceği sözü veren Trump için zafer olarak nitelendirildi.

İkinci bir ülke üzerinden giriş yapanların başvurusu reddedilecek

Ayrıca karara göre, Orta Amerika ülkelerinde yaşayan ancak ikinci bir ülke üzerinden ABD'ye giriş yaparak sığınma başvurusunda bulunan göçmenlerin de reddedileceği kaydedildi.

Karara dair sevincini Twitter'dan paylaşan Trump, "Sınır ilticasında Büyük bir ABD Yüksek Mahkemesi Kazanımı!" ifadelerini kullandı.

Başkanlık kampanyası zamanında ABD'ye yapan iltica ve göçmenlik akımını büyük ölçüde bitireceği sözü veren Trump, Orta ve Güney Amerika'dan gelen göçmenleri Meksika sınırında bekletme kararı almıştı.

Bu kararın ABD yasalarına ve insan haklarına aykırı olduğu tartışılırken, federal temyiz mahkemesi, Trump'ın iltica başvurusu yapan göçmenleri Meksika'da bekletmesinin kanuna uygun olduğuna karar verdi.

Yüksek Mahkeme'nin yeni kararıyla, söz konusu ülkelerden gelen göçmen ve sığınmacı alımında büyük bir düşüş yaşanacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Riyad'ın ekonomik hamlesi bölgeye ne getirecek?
İnternetten öğrenilen asılsız sağlık haberleri sağlığımızı tehdit ediyor
Trump'tan 2020 mesajı: Şahinsiz kabine, yumuşak dış politika
Sürdürülebilir bir Sıfır Atık Projesi için neler gerekli?
Belçika’da Müslümanlara okul yasağı

Benzer haberler

Trump'ın sığınmacı talebine ABD Yüksek Mahkemesinden onay

Trump'ın sığınmacı talebine ABD Yüksek Mahkemesinden onay

Trump'tan 2020 mesajı: Şahinsiz kabine, yumuşak dış politika

Trump 'ön şartsız' Ruhani ile görüşmeye hazır

Trump ile fikir ayrılığı Bolton'ı koltuğundan etti

Trump ile fikir ayrılığı Bolton'ı koltuğundan etti
ABD Taliban'la devam eden barış görüşmelerini durdurdu

ABD Taliban'la devam eden barış görüşmelerini durdurdu
Trump yönetiminin mülteci sayısına sınırlama getireceği iddiası

Trump yönetiminin mülteci sayısına sınırlama getireceği iddiası