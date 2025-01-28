Dolar
35.76
Euro
37.37
Altın
2,744.59
ETH/USDT
3,164.40
BTC/USDT
101,700.00
BIST 100
9,997.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Trump'ın Hazine Bakanı adayı Scott Bessent, Senato'dan onay aldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın aday gösterdiği yatırımcı ve hedge fon yöneticisi Scott Bessent, Senatodan onay alarak Hazine Bakanı oldu.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 28.01.2025 - Güncelleme : 28.01.2025
Trump'ın Hazine Bakanı adayı Scott Bessent, Senato'dan onay aldı

New York

ABD Senatosu'nda yapılan oylamada Bessent, 29 "hayır"a karşı 68 "evet" oyu aldı.

Böylelikle ABD Başkanı Trump'ın bu görev için aday gösterdiği Bessent, ABD'nin 79'uncu Hazine Bakanı oldu.

Trump'ın Hazine Bakanlığına yatırımcı ve hedge fon yöneticisi Bessent'i aday göstermesi, ülke ekonomisi ve piyasalar için olumlu yorumlanmıştı.

ABD Senatosunun Finans Komitesi'nde düzenlenen onay oturumunda konuşan Bessent, Trump'ın tüm Amerikalılar için daha fazla iş, zenginlik ve refah yaratacak "yeni bir ekonomik altın çağı" başlatmak için nesiller boyu sürecek bir fırsata sahip olduğuna inandığını söylemişti.

Bessent, "Stratejik rakipler karşısında savunmasız olan tedarik zincirlerini güvence altına almalıyız ve ulusal güvenlik ihtiyaçlarımızı karşılamak için hükümetin tüm birimlerini kapsayan bir yaklaşımın parçası olarak yaptırımları dikkatle uygulamalıyız. En önemlisi, ABD dolarının dünyanın rezerv para birimi olarak kalmasını sağlamalıyız." ifadelerini kullanmıştı.

Büyüme yanlısı düzenleyici politikalar uygulayıp vergileri azaltarak ve enerji üretimini serbest bırakarak ABD ekonomisini harekete geçireceklerini belirten Bessent, bu yıl süresi dolacak vergi indirimlerinin uzatılmasının "en önemli ekonomik mesele" olduğunu kaydetmişti.

Bessent, Trump'ın politikalarının ücretleri artıracağını, enflasyonu düşüreceğini vurgulamış, Rusya'ya yönelik yaptırımları da artırma sinyali vermişti.

ABD Senatosunun Finans Komitesi, 11 "hayır"a karşı 16 "evet" ile Bessent'ın Hazine Bakanlığı adaylığını kabul etmiş, onay oylaması için Senato'ya göndermişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de işçilerin yüzde 14,97'si sendikalı
Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 33 şüpheli tutuklandı
Edirne Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda 870 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Dışişleri Bakanı Fidan, Yunan mevkidaşı Gerapetritis ile telefonda görüştü
Sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret ettiği belirlenen kişi tutuklandı

Benzer haberler

Trump'ın Hazine Bakanı adayı Scott Bessent, Senato'dan onay aldı

Trump'ın Hazine Bakanı adayı Scott Bessent, Senato'dan onay aldı

ABD'li Senatör Sanders'tan Trump'ın Gazze önerisine "etnik temizlik" tepkisi

ABD'de 956 düzensiz göçmen tutuklandı

ABD'nin California eyaletinde başlatılan "ayrılma" kampanyası gündemde

ABD'nin California eyaletinde başlatılan "ayrılma" kampanyası gündemde
ABD Başkan Yardımcısı Vance, ülkedeki vatandaşlık uygulamalarının değişmesi gerektiğini savunuyor

ABD Başkan Yardımcısı Vance, ülkedeki vatandaşlık uygulamalarının değişmesi gerektiğini savunuyor
Trump'ın enerji planının petrol fiyatlarına etkisinin sınırlı olacağı öngörülüyor

Trump'ın enerji planının petrol fiyatlarına etkisinin sınırlı olacağı öngörülüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet