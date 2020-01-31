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Dünya

Trump'ın Florida'daki tesisinde şüpheli araç paniği

ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'da konaklama yeri olarak kullandığı Mar-A-Lago tesisinde, şüpheli bir aracın güvenlik noktalarını ihlal ederek giriş kapısına ilerlemesi nedeniyle güvenlik güçleri alarma geçti.

Dildar Baykan   | 31.01.2020
Trump'ın Florida'daki tesisinde şüpheli araç paniği

Washington

Palm Beach Şerif Ofisinden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinde siyah bir araç, Mar-A-Lago'daki iki güvenlik noktasını ihlal ederek giriş kapısına yöneldi. 

Güvenlik güçlerinin ateş açması üzerine aracın kaçtığına işaret edilen açıklamada, aracın yakalandığı ve içindeki 2 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın bugün akşam saatlerinde Washington'dan bu tesise hareket etmeleri bekleniyor.


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