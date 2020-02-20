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Dünya

Trump'ın eski danışmanı Stone'a 3 yıl 4 ay hapis cezası

ABD Başkanı Trump'ın seçim kampanyası döneminde danışmanlığını yapan ve Rusya soruşturmasında ismi geçen Roger Stone, 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Dildar Baykan   | 20.02.2020
Trump'ın eski danışmanı Stone'a 3 yıl 4 ay hapis cezası Fotoğraf: Yasin Öztürk/AA

Washington

ABD'de başkent Washington'da, Roger Stone'un, aralarında "Kongreye yalan söylemek" ve "adaleti engellemek" maddelerinin de bulunduğu 7 suçtan yargılandığı davada bugün karar verildi. 

Yargıç Amy Berman Jackson, Stone'a 3 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

Stone'a yönelik suçlamalar

Stone, Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in yürüttüğü, Rusya'nın 2016'da ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarının araştırıldığı soruşturma kapsamında geçen yıl ocak ayında gözaltına alınmıştı.

İddianamede, Stone, Trump'ın başkanlık seçimlerindeki rakibi Hillary Clinton'ın kampanya yöneticisi John Podesta'nın, Rus bilgisayar korsanları tarafından ele geçirilen ve Wikileaks'te yayımlanan e-posta yazışmalarıyla ilgili suçlanmıştı.

Savcı Mueller, Stone'un Wikileaks'in elindeki bilgilerden haberdar olduğunu öne sürmüştü.



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