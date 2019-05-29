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Dünya

Trump'ın damadı Kushner, Kaşıkçı için 'terörist' demiş

ABD Başkanı Donald Trump'ın Başdanışmanı ve damadı Jared Kushner'in Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı için "terörist" ifadesini kullandığı öne sürüldü.

İslam Doğru   | 29.05.2019
Trump'ın damadı Kushner, Kaşıkçı için 'terörist' demiş

New York

ABD Başkanı Donald Trump’ın Başdanışmanı olan damadı Jared Kushner’in Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı için "terörist" ifadesini kullandığı öne sürüldü.

Vanity Fair’in, Michael Wolff’un yeni çıkan "Kuşatma: Trump Ateş Altında (Siege: Trump Under Fire)" kitabına dayandırdığı haberinde, Kushner’in gazeteci Kaşıkçı’yı Usame bin Ladin ile bağlantılandırdığı yazıldı.

Kushner’in adı açıklanmayan bir gazeteciyle yaptığı kayıt dışı (off the record) görüşmede, Kaşıkçı hakkında, "Bu adam Kraliyet ailesindeki bazı hizipler ile Usame arasındaki bağlantıydı. Biz bunu biliyoruz. Gazeteci mi? Haydi oradan. Bu gazeteci olarak kendini maskeleyen bir teröristti." ifadesini kullandığı iddia edildi.

Kushner’in sözcüsünün, Vanity Fair’in kitaptaki ifadelere yönelik talebine geri dönmediği kaydedildi.

Haberde, Kushner’in, Trump yönetimi içinde Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman’ın en sert savunucularından biri olduğu, Kaşıkçı cinayetinden sonra Veliaht Prense "fırtınayı nasıl atlatacağı" üzerine tavsiyeler verdiği yönünde çıkan haberler hatırlatıldı.

Yazar Wolff’un, 2018’in başında ABD Başkanı Trump'ın başkanlık koltuğundaki ilk yılını anlatan ve çok satanlar listesine giren "Ateş ve Öfke: Trump Beyaz Sarayının İçinden" adlı kitabı da yoğun tartışmalara neden olmuş, hatta Trump kitabın yayımlanmaması için yayınevine uyarı mektubu göndermişti.

Wolff'un önceki kitabının devamı niteliğindeki "Kuşatma: Trump Ateş Altında" adlı 315 sayfalık yeni kitabının da Trump’ın eski ve mevcut yakın çalışanları ile yapılan röportajlara dayandırıldığı ancak Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon dışındaki isimlerin açıklanmadığı belirtiliyor.

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