Euro
6.32
Dolar
5.74
BIST 100
100,236.70
Altın
1,516.18
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Trump'ın BM 74. Genel Kurul Görüşmeleri programı belli oldu

ABD Başkanı Trump'ın gelecek hafta BM 74. Genel Kurul Görüşmeleri kapsamında Pakistan, Irak, İngiltere ve Yeni Zelanda gibi birçok ülkenin lideriyle ikili görüşmeler yapacağı bildirildi.

Dildar Baykan   | 20.09.2019
Trump'ın BM 74. Genel Kurul Görüşmeleri programı belli oldu

Washington DC

ABD'li üst düzey yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump'ın BM Genel Kurulu programına ilişkin gazetecileri telekonferansla bilgilendirdi. 

Yetkililerin verdiği bilgilere göre, Trump, New York'taki Genel Kurul görüşmeleri döneminde Pakistan, Polonya, Yeni Zelanda, Singapur, Mısır, Güney Kore, İngiltere, Hindistan, Irak, Japonya, Ukrayna ve El Salvador liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Trump, pazartesi günü BM Genel Merkezi'nde yapılacak "Küresel Dini Özgürlükleri Koruma Çağrısı" başlıklı etkinlikte konuşacak.

Salı günü BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in düzenleyeceği öğle yemeğine "onur konuğu" olarak katılacak Trump, aynı günün akşamı diplomatik bir resepsiyona ev sahipliği yapacak.

Trump, çarşamba günü Venezuela konusunda Batı Yarımküre ülkelerinin liderleriyle toplantıya katılacak.

ABD Başkanı Trump, aynı gün New York'ta basın toplantısı düzenleyecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İZLENİM - TEKNOFEST 2019: Bir bilim ve teknolojik durum değerlendirmesi
Netanyahu'nun dokunulmazlık hesabı sandıktan döndü
İspanya dört yılda dördüncü seçime gidiyor
Rejim destekçisi ülkelerin Suriye'de çatışan çıkarları
Orta Doğu, Arap Baharı ve Rusya'nın dönüşü

Benzer haberler

Trump'ın BM 74. Genel Kurul Görüşmeleri programı belli oldu

Trump'ın BM 74. Genel Kurul Görüşmeleri programı belli oldu

Trump'tan 'İran'a girmeyerek, büyük bir itidal gösteriyorum' mesajı

Trump Facebook'un Üst Yöneticisi Zuckerberg ile görüştü

Trump'tan 'tek bir telefonla bir ülkeye girebiliriz' mesajı

Trump'tan 'tek bir telefonla bir ülkeye girebiliriz' mesajı

'İklim Zirvesi'ne süslü konuşmalarla değil somut planlarla gelin'

'İklim Zirvesi'ne süslü konuşmalarla değil somut planlarla gelin'
ABD, İran yaptırımlarını 48 saat içinde açıklayacak

ABD, İran yaptırımlarını 48 saat içinde açıklayacak