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Dünya

Trump'ın Assange'a af teklif ettiği iddiası

ABD Başkanı Trump’ın "af veya başka bir çıkış yolu” teklifine şart olarak Wikileaks Kurucusu Assange’dan, Demokrat Parti e-maillerinin sızdırılmasında Rusya bağlantısını reddetmesini istediği öne sürüldü.

İlyas Tayfun Salcı,Dildar Baykan   | 20.02.2020
Trump'ın Assange'a af teklif ettiği iddiası

Londra

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Wikileaks Kurucusu Julian Assange’a Demokrat Parti e-maillerinin sızdırılmasında Rusya bağlantısını inkar etmesi koşuluyla af teklif ettiği iddia edildi.

The Guardian gazetesinin haberine göre, Assange’ın avukatı Edward Fitzgerald, iade duruşmaları öncesinde bugün yapılan teknik celsede, Eski Cumhuriyetçi Partili Kongre Üyesi Dana Rohrabacher’ın Ağustos 2017'de Assange’ı Ekvador’un Londra Büyükelçiliğinde ziyaret ettiğini ve af önerdiğini öne sürdü.

Fitzgerald, Trump’ın “af veya başka bir çıkış yolu” teklifine şart olarak Assange’dan, Demokrat Parti e-maillerinin sızdırılmasında Rusya bağlantısını reddetmesini istediğini ifade etti.

Hakim Vanessa Baraitser, iddiayı deliller arasına almayı kabul etti.

Assange, bugün yapılan duruşmaya tutuklu bulunduğu Belmarsh Hapishanesi'nden video bağlantısıyla katıldı.

Beyaz Saray, iddiaları yalanladı

Beyaz Saray Sözcüsü Stephane Grisham da söz konusu iddialara ilişkin, "Bunlar kesinlikle ve tamamen yanlış." açıklamasını yaptı.

Trump’ın, Rohrabacher’ın eski bir Kongre üyesi olduğu dışında bu kişi hakkında çok fazla bilgisi bulunmadığını kaydeden Grisham, “Trump, Rohrabacher ile bu konu hakkında hiç konuşmadı hatta neredeyse hiçbir konu hakkında konuşmadı. Bu haber tamamen uydurma ve yalan. Bu belki de Demokratlar'ın başka bir tezgahıdır.” yorumunda bulundu.

Assange davası

Assange'ın kurduğu Wikileaks, 2010'da, aralarında ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren çok sayıda gizli belgeyi yayımlamıştı.

ABD'nin casuslukla suçladığı ve iadesini istediği Assange, hakkında tecavüz ve cinsel taciz suçlamalarıyla açılan davalar için İsveç'e iadesi gündemdeyken, Haziran 2012'de Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınmıştı.

Assange, Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinden 11 Nisan'da çıkarılarak gözaltına alınmış ve "kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmekten" tutuklanmıştı. Mahkeme, Assange'ı bu suçtan 50 hafta hapse mahkum etmişti.

İade davasının duruşmaları gelecek hafta başlayacak

İngiltere'de mahkemenin, casuslukla suçlandığı ABD'nin iade talebini kabul etmesi durumunda Assange'ın davayı üst mahkemeye ve oradan da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taşıma imkanı bulunuyor.

Uzmanlar, Assange'ın iade davasının 2 yıla kadar uzayabileceğini belirtiyor.

İngiltere'de en ağır suçluların bulunduğu hapishane olarak bilinen Belmarsh Hapishanesi'nde tutulan Assange hakkındaki iade davasının duruşmaları gelecek hafta başlayacak.

Demokrat Parti e-mailleri

Wikileaks, 2016 başkanlık seçimlerinden birkaç ay önce Demokrat Partinin sürücülerinden 20 bin elektronik postayı yayımlamıştı.

Bu belgeleri sızdırarak ABD seçimlerine karışmakla suçlanan Wikileaks kurucusu Assange, Hillary Clinton’ın ekibinin Demokrat Parti aday adayı Vermont Senatörü Bernie Sanders’ın aday olmaması konusunda çeşitli komplolara karıştığına ilişkin elektronik postaları kamuoyuyla paylaşmıştı.

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