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Dünya

Trump'a ve çevresine 'adaleti engelleme' soruşturması

ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi, Başkan Donald Trump ve yakın çevresine Rusya soruşturmasında adaleti engellemek ve yolsuzluk yapmanın da olduğu birçok suçlamadan soruşturma başlattı.

Safvan Allahverdi  | 04.03.2019
Trump'a ve çevresine 'adaleti engelleme' soruşturması

Washington DC

ABD Başkanı Donald Trump ve yakın çevresi hakkında, Rusya soruşturmasında adaleti engellemek ve yolsuzluk yapmanın da olduğu birçok suçlamadan soruşturma başlatıldı.

Adalet Komitesi Başkanı Demokrat Jerrold Nadler, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Trump ve Trump'a yakın birçok isme tebligat gönderdiklerini ve soruşturmaya dair tüm belgeleri komiteye teslim etmeleri talebinde bulunduklarını söyledi.

Nadler, soruşturmanın, Rusya'nın, 2016 ABD başkanlık seçimlerine karıştığı ve Trump ile irtibat kurduğu iddialarını, buna ilişkin Trump tarafından cezai soruşturmalara olası müdahale, yolsuzluk, maaşta sahtecilik, gücün kötüye kullanımı, basın, güvenlik güçleri ve hukuk kurumlarına saldırı gibi birçok suçlamayı kapsadığını belirtti.

Nadler, "Kamu kaydı oluşturmak için belge talebimizi gönderdik. Gerekli bilgileri toplamak, kanıt elde etmek ve edindiğimiz bilgileri Amerikan halkıyla şeffaf bir şekilde paylaşmak için hızlı hareket edeceğiz." ifadelerini kullandı.

ABD medyasında yer alan bilgilere göre, tebligat, Trump, Trump'ın oğlu Donald Trump Jr, damadı Jared Kushner, diğer aile üyeleri, Trump'ın seçim kampanyası direktörü ve danışmanlarının da dahil olduğu 81 kişiye gönderildi.

Söz konusu suçlamaların Trump'ın görevinden alınması için yeterli dayanak oluşturduğu belirtilse de Nadler, soruşturmanın hedefinde bunun olmadığını dile getirdi.

- "Hepsi palavra"

Öte yandan, soruşturmaya ilişkin açıklama yapan Trump, "Her zaman herkesle iş birliği yaparım. Güzel olan şey ise (Rusya ile) gizli bir anlaşma yok. Hepsi palavra." değerlendirmesinde bulundu.

Nadler, dün Amerikan ABC News kanalına konuşmuş, Trump'ın Rusya soruşturmasında adaleti engellediğine inanıp inanmadığına yönelik bir soruya "Evet, inanıyorum." yanıtını vermişti.

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