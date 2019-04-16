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Dünya

Trump'a kendi partisinden rakip çıktı

ABD'de 2020 Başkanlık seçimleri için adaylığını açıklayan eski Massachusetts Valisi Weld, ABD Başkanı Trump'a kendi partisinden rakip olan ilk aday oldu.

Betül Yürük   | 16.04.2019
Trump'a kendi partisinden rakip çıktı

New York

ABD'de eski Massachusetts Valisi Bill Weld, 2020 Başkanlık seçimlerine Cumhuriyetçi Partiden aday olacağını açıkladı.

Weld, ABD Başkanı Donald Trump'a kendi partisinden rakip olan ilk Cumhuriyetçi aday oldu.

''Siyasi bir trajedi'' 

CNN televizyonuna açıklama yapan 73 yaşındaki Weld, Trump'ın 2020'de tekrar seçilmesi ve 6 yıl daha Beyaz Saray'da kalmasının ''siyasi bir trajedi'' olacağını söyledi.

ABD'nin geleceğinden endişe duyduğunu belirten Weld, ''Başkanlık yarışına katılmasam kendimden utanırdım.'' dedi.

Weld, Cumhuriyetçi Partinin adaylığını kazanamazsa da bağımsız aday olarak seçime girmeyeceğini belirtti.

Trump'ın Cumhuriyetçilerden aldığı destek yüzde 90'a yaklaşıyor

Küresel araştırma şirketi Gallup'un anketine göre ABD Başkanı Trump'ın Cumhuriyetçiler arasında aldığı destek yüzde 90'a yaklaşıyor.

1991-1997'de Massachusetts valisi olarak görev yapan Weld, 2016 Başkanlık seçimlerinde yarışan Özgürlükçü (Libertarian) Parti adayı Gary Johnson'ın da başkan yardımcısı adayı olmuştu.

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