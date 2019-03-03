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Dünya

Trump'a 'adaleti engelleme' soruşturması

ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi Başkanı Demokrat Nadler, ABD Başkanı Trump'ın Rusya soruşturmasında adaleti engelleyip engellemediğini soruşturmak üzere belge talep edeceklerini açıkladı.

Kasım İleri  | 03.03.2019
Trump'a 'adaleti engelleme' soruşturması

Washington

ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi Başkanı Demokrat Jerrold Nadler, Amerikan ABC News kanalına yaptığı açıklamada, Rusya'nın 2016 ABD başkanlık seçimlerine karıştığı iddialarına yönelik soruşturmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın soruşturmaya yönelik adaleti engelleme girişimlerinin olup olmadığının Adalet Komitesi tarafından soruşturulacağını anlatan Nadler, "Adaletin engellenmesi, yolsuzluk ve iktidarın kötüye kullanılmasına ilişkin mevcut davaya yönelik soruşturmaları Amerikan halkıyla paylaşmak üzere, yarın (Trump'ın oğlu) Donald Trump Jr. ve Allen Weisselberg dahil Beyaz Saray ve Adalet Bakanlığından 60'ın üzerinde yetkiliden, belge taleplerimizi hazırlayacağız." ifadesini kullandı.

"Trump'ın adaleti engellediğine inanıyorum"

Nadler, Trump'ın Rusya soruşturmasında adaleti engellediğine inanıp inanmadığına yönelik bir soruya ise "Evet, inanıyorum." diye yanıt verdi.

Trump'ın görevden alınma sürecine ilişkin ise Nadler, "Daha o noktaya gelmeye çok var." ifadesini kullandı.



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