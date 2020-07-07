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Dünya

Trump yönetiminden Kongre'ye DSÖ'den resmi ayrılma bildirimi

ABD'de Trump yönetimi, Dünya Sağlık Örgütünden resmi olarak çekildiğine dair Kongre’yi bilgilendirdi.

Dildar Baykan   | 07.07.2020
Trump yönetiminden Kongre'ye DSÖ'den resmi ayrılma bildirimi

Washington

ABD'de Başkan Donald Trump yönetimi, Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) resmi olarak çekildiğine dair Kongre'ye bildirim yolladı.

New Jersey Senatörü ve Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez, Twitter'dan yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının hala devam ettiğini belirterek, "Bir pandeminin ortasında Kongre, Başkan Donald Trump'tan, ABD'nin DSÖ'den resmi olarak çekilmesine ilişkin bildirim aldı." ifadesini kullandı. 

Menendez, Trump yönetiminin bu adımının, Amerikan yönetimini "hasta ve yalnız" bırakacağını kaydetti. 

Öte yandan, Amerikan basınına konuşan ve adı açıklanmayan bir Beyaz Saray yetkilisi de resmi çekilmenin pazartesi gününden itibaren yürürlükte olacağını ve resmi bildirimin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e iletildiğini aktardı. 

Trump'ın DSÖ'ye Kovid-19 savaşı

Trump, 14 Nisan'da DSÖ'yü Kovid-19 salgınıyla mücadelede başarısızlıkla ve Çin'e yakın durmakla suçlamış, örgüte sağlanan finansal desteği askıya aldıklarını açıklamıştı.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'a 18 Mayıs'ta bir mektup gönderen Trump, esaslı reformlar yapmaması halinde ABD'nin bu kuruluşa sağladığı fonları 30 gün sonra "kalıcı olarak" donduracağını belirtmişti.

Ancak Trump daha bu süre dolmadan 29 Mayıs'ta, "Bugün Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkimizi sonlandırıyoruz." açıklamasını yapmıştı. 

Trump'ın bu açıklamasına rağmen resmi çekilmeye yönelik henüz resmi bir adım atılmamıştı.

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