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Dünya

Trump yakın zamanda seçim mitinglerine başlayacak

ABD Başkanı Trump, Kovid-19 salgını nedeniyle ara verdiği seçim mitinglerine "yakın zamanda" başlayacağını açıkladı.

Dildar Baykan   | 09.06.2020
Trump yakın zamanda seçim mitinglerine başlayacak

Washington

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verdiği seçim mitinglerine "yakın zamanda" başlayacağını açıkladı. 

Washington Examiner Muhabiri Byron York'un Twitter'dan George Floyd gösterilerindeki kalabalıklara işaret ederek, Trump'ın mitinglerine devam edebileceğini yazması üzerine Trump da bu tweeti alıntılayarak paylaşımda bulundu.

Trump, "Büyük talep, (mitinglere) yakın zamanda başlıyoruz, belki gelecek hafta olabilir." ifadesini kullandı.

ABD'de başkanlık seçimleri 3 Kasım'da yapılacak.

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