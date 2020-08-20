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Dünya

Trump ve Irak Başbakanı Kazımi'den 'iş birliği' vurgusu

ABD Başkanı Donald Trump ve Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, DEAŞ ile mücadele ve güvenlik alanlarında iş birliği vurgusu yaptı.

Dildar Baykan   | 20.08.2020
Trump ve Irak Başbakanı Kazımi'den 'iş birliği' vurgusu

Washington DC

Trump ve Kazımi, Beyaz Saray'da yaptıkları ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak açıklama yayımladı. 

Irak güvenlik güçleri ve ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinin, DEAŞ'ı yenmek için birlikte çalıştığına işaret edilen açıklamada, "DEAŞ'ın Irak ya da başka bir millete tehdit teşkil edemeyecek bir hale gelmesini sağlamak için birlikte çalışmayı sürdürecek." ifadesi kullanıldı.

Irak'ın askeri kapasitesini oluşturmak ve ortak çıkarlara yönelik tehditlerle mücadele için iki ülke arasında uzun vadeli güvenlik iş birliğine bağlılığın teyit edildiği belirtilen açıklamada, "Güvenlik iş birliğimiz, ekonomik, insani, siyasi ve kültürel iş birliğini genişletme çabalarımızın temelini güçlendirmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin, Irak halkına iş ve hizmet veren ve Orta Doğu'da istikrar gücü olarak yer alan müreffeh ve istikrarlı bir Irak inşa etmenin önemini bir kez daha ortaya koyduğu vurgulandı.

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