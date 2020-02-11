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Dünya

Trump ve eşi Hindistan'ı ziyaret edecek

Beyaz Saray, Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın 24-25 Şubat'ta yapacağı ziyarette, başkent Yeni Delhi'nin yanı sıra Ahmedabad'a da uğrayacağını açıkladı.

Dildar Baykan   | 11.02.2020
Trump ve eşi Hindistan'ı ziyaret edecek

Washington

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın 24-25 Şubat tarihlerinde Hindistan'ı ziyaret edeceklerini duyurdu.

Beyaz Saray basın ofisinden yapılan açıklamada, "Başkan Trump ve eşi Melania Trump çifti 24-25 Şubat tarihlerinde Hindistan'ı ziyaret edecektir." ifadesine yer verildi.

Trump çiftinin Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'nin yanı sıra Hindistan bağımsızlık hareketi ve Mahatma Gandhi'nin hayatında önemli rol oynayan ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin memleketi Gujarat eyaletinde yer alan Ahmedabad'ı da ziyaret edeceği kaydedildi.

Modi ve Trump'ın hafta sonu bir telefon görüşmesi yaptığına işaret edilen açıklamada, "İki lider, bu ziyaretin ABD-Hindistan stratejik ortaklığını daha da güçlendireceği ve Amerikan halkı ile Hindistan halkı arasındaki güçlü ve dayanıklı bağları daha da öne çıkaracağı konusunda mutabık kaldı." bilgisi paylaşıldı.

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