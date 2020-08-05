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Dünya

Trump ve CNN arasında 'sahte kaynak' gerginliği

ABD Başkanı Trump'ın, yayın kuruluşu CNN'in Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele ekibindeki kaynaklarını "hayal ürünü" olarak nitelemesi gerginliğe yol açtı.

Dildar Baykan   | 05.08.2020
Trump ve CNN arasında 'sahte kaynak' gerginliği

Washington

ABD Başkanı Donald Trump'ın, yayın kuruluşu CNN'in Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele ekibindeki kaynaklarını "hayal ürünü" olarak nitelemesi, CNN ile Trump arasında gerginliğe yol açtı.

Trump ile Amerikan yayın kuruluşu CNN arasında uzun süredir yaşanan "yalan haber" gerginliği, bu kez Kovid-19 bağlamında Twitter'dan devam etti.

CNN'in Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü konusunda yaptığı haberlere tepki gösteren Trump, kuruluşun Beyaz Saray Muhabiri Jim Acosta'ya yüklendi.

Trump, "CNN'in Görev Gücü'nde bir kaynağı yok. Onların kaynağı uydurma ve tamamen hayal ürünü. Jim Acosta sahte bir muhabir." ifadesini kullandı.

Bunun üzerine CNN'in iletişim ekibinin Twitter hesabından Trump'ın paylaşımına yanıt verildi. Paylaşımda, "Yanlış. Acosta gerçek kaynakları olan gerçek bir muhabirdir. Acosta, Görev Gücü üyeleriyle sizden daha sık görüşüyor." denildi.

Beyaz Saray ile Acosta arasında "akreditasyon" gerginliği yaşanmıştı

ABD'de 6 Kasım 2018'de düzenlenen Kongre seçimleri sonrası, Beyaz Saray'da düzenlenen bir basın toplantısında Trump'la yaşadığı gerginliğin ardından Acosta'nın Beyaz Saray için kullanılan basın kartı askıya alınmıştı.

CNN ve Acosta, olay sonrası Trump ve o dönem Beyaz Saray Sözcüsü olan Sarah Sanders dahil olmak üzere çok sayıda üst düzey Beyaz Saray yetkilisinin aleyhine dava açarak, Acosta'nın tekrar basın toplantılarına girmesine izin verilmesini talep etmişti.

Washington'daki federal mahkeme hakimi Timothy J. Kelly de Acosta'nın lehine hükmederek, dava sonuçlanıncaya kadar basın kartının geri verilmesini kararlaştırmıştı.

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