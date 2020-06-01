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Dünya

Trump valileri Floyd protestolarına karşı 'zayıf davranmakla' suçladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, valileri, ülkede siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölmesinin ardından protestolardaki şiddet eylemlerinde "zayıf davranmakla" suçladığı bildirildi.

Dildar Baykan   | 01.06.2020
Trump valileri Floyd protestolarına karşı 'zayıf davranmakla' suçladı Fotoğraf: John Rudoff/AA

Washington

ABD Başkanı Donald Trump, siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölmesinin ardından salıdan bu yana devam eden gösteriler ve yaşanan şiddet olaylarına ilişkin eyalet valileri ile telekonferans görüşmesi yaptı. 

Amerikan basınının görüşmenin ses kayıtlarına dayandırdığı haberlere göre, Trump valileri "zayıf davranmakla" suçlayarak, "Olaylarda baskın taraf siz olmalısınız, olmuyorsanız da vaktinizi boşa harcıyorsunuz demektir." ifadesini kullandı.

Göstericiler konusunda valilerin çok daha sert adımlar atması gerektiğinin altını çizen Trump, "Bunlar bir hareket, şimdi olanları durdurmazsanız daha da kötü yerlere gider." değerlendirmesinde bulundu.

Trump konuşmasında, "İnsanları tutuklamalısınız, hareketlerini takip etmelisiniz, 10 yıl hapse atmalısınız. Böyle yaparsanız, bu tarz bir durumu bir daha yaşamazsınız." ifadelerine yer verdi.

Floyd'un "Nefes alamıyorum" feryadı, polis şiddetini gündeme taşıdı

George Floyd (46), pazartesi günü dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, yoldan geçen vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve Minneapolis başta olmak üzere birçok şehirde protestolara yol açmıştı.

Eyalette acil durum ilan edilirken, durumu kontrol altına almaları için Ulusal Muhafızlar da görevlendirilmişti.

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