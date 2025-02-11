Dolar
36.03
Euro
37.29
Altın
2,900.31
ETH/USDT
2,658.00
BTC/USDT
97,125.00
BIST 100
9,858.21
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Trump, Ukrayna'dan 500 milyar dolar değerinde nadir toprak elementi istediğini söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'ya yaptıkları yardımların karşılığında 500 milyar dolar değerinde nadir toprak elementi istediğini belirtti.

Salih Okuroğlu  | 11.02.2025 - Güncelleme : 11.02.2025
Trump, Ukrayna'dan 500 milyar dolar değerinde nadir toprak elementi istediğini söyledi

Ankara

Trump, Fox News kanalına verdiği mülakatta, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'ya "yüz milyarlarca" dolar verdiklerini dile getiren Trump, şöyle konuştu:

"Onlara 500 milyar dolar değerinde nadir toprak elementleri istediğimi söyledim. Onlar da bunu kabul etti. En azından artık aptal gibi hissetmiyoruz. Aksi takdirde aptal durumuna düşeriz. Onlara dedim ki, 'Bir şeyler almak zorundayız. Bu parayı ödemeye devam edemeyiz.' dedim."

ABD, yardımlara karşılık nadir toprak elementleri istiyor

Trump, 3 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya yaptıkları askeri ve diğer yardımların devasa miktarlara ulaştığını iddia etmiş, bunun karşılığında bu ülkeden nadir toprak elementleri almak istediklerini ifade etmişti.

Ukrayna'daki savaşın sona ermesi gerektiğini belirten Trump, verdikleri desteği hatırlatarak bu konuda Kiev yönetimiyle görüşmeler yaptıklarını kaydetmişti.

ABD olarak Ukrayna'ya bundan sonra da destek sağlamaya devam etmeleri durumunda bunun bir karşılığının olması gerektiğini vurgulayan Trump, şunları kaydetmişti:

"Şu anda onlarla bazı anlaşmalar üzerinde çalışıyoruz. Onlara sağladığımız bazı garantiler var. Ukrayna'da çok değerli nadir toprak elementleri olduğunu söylüyoruz. Biz garanti olarak ne koyduysak onu istiyoruz. Bu yüzden Ukrayna'yla onlara sağladığımız şeyleri, nadir toprak elementleri karşılığında güvence altına alacakları bir anlaşma yapmayı düşünüyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu, İstanbul'daki incelemelerine devam etti
Şanlıurfa'da sahipsiz köpeğin kadına saldırısının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Ankara'da iki çocuğunu öldüren kadın tutuklandı
Hatay'da kuş gribi görülen mahalle karantinaya alındı
Dışişleri Bakan Yardımcısı Duran, Somali'de çeşitli temaslarda bulundu

Benzer haberler

Trump, Ukrayna'dan 500 milyar dolar değerinde nadir toprak elementi istediğini söyledi

Trump, Ukrayna'dan 500 milyar dolar değerinde nadir toprak elementi istediğini söyledi

Avrupa çelik üreticileri "Amerikan tarifelerinden" rahatsız

Almanya 2024'te ABD ile ticarette 70 milyar avro fazla verdi

ABD'nin bazı ülkelere yüzde 25'lik vergi muafiyetini kaldırması çelik sektöründe haksız rekabeti engelleyecek

ABD'nin bazı ülkelere yüzde 25'lik vergi muafiyetini kaldırması çelik sektöründe haksız rekabeti engelleyecek
Almanya Başbakanı Scholz: ABD bize başka seçenek bırakmazsa, AB hep birlikte karşılık verecek

Almanya Başbakanı Scholz: ABD bize başka seçenek bırakmazsa, AB hep birlikte karşılık verecek
Trump yönetiminin biyomedikal araştırma fonlarında kesinti kararı geçici olarak durduruldu

Trump yönetiminin biyomedikal araştırma fonlarında kesinti kararı geçici olarak durduruldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet