Euro
6.38
Dolar
5.78
BIST 100
103,118.50
Altın
1,456.35
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Trump New York'ta Gaziler Günü törenine katıldı

ABD Başkanı Trump, Gaziler Günü nedeniyle New York'ta düzenlenen anma törenine katıldı.

İslam Doğru   | 11.11.2019
Trump New York'ta Gaziler Günü törenine katıldı Fotoğraf: Tayfun Coşkun / AA

New York

ABD Başkanı Donald Trump, Gaziler Günü nedeniyle New York'ta düzenlenen anma törenine katıldı.

Birleşik Savaş Gazileri Konseyi tarafından Manhattan'daki Madison Square Park'ta düzenlenen tören için çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Eşi Melania Trump ile törene katılan Trump, güvenlik gerekçesiyle kurşun geçirmez camın ardından katılımcılara seslendi.

Trump, törendeki konuşmasında, gazilere teşekkür ederek, "Bu şehir sizin varlığınızla şeref duyuyor. Bu millet size sonsuza kadar borçlu." dedi.

New York'ta düzenlenen Gaziler Günü törenlerine görevde bulunan bir Amerikan Başkanı'nın ilk defa katıldığı kaydedilirken, Trump'ın 1990'lardan bu yana New York Birleşik Savaş Gazileri Konseyini bağışlarla desteklediği belirtildi.

New York'ta doğup büyüyen Trump, geçen hafta şehrin seçilmiş Demokrat yöneticilerinin kendisine yönelik siyasi davranışlarını gerekçe göstererek sürekli ikametgah kaydını Florida'ya aldırmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa medyasının Türkiye standartları: Yalan, çarpıtma, sansür
Suriye petrolü ABD'yi yasal çıkmaza götürüyor
ABD kendisiyle savaşıyor
Nil sorunu: Eski aktörler, yeni arabuluculuk girişimleri
Irak ve Lübnan'da mezhepçi/etnik siyaset tıkandı

Benzer haberler

Trump New York'ta Gaziler Günü törenine katıldı

Trump New York'ta Gaziler Günü törenine katıldı

Türk fotoğrafçı ABD'de düzenlenen yarışmada ikinci oldu

Trump'ın resmi ikametgahı artık New York yerine Florida