Euro
6.35
Dolar
5.74
BIST 100
105,379.70
Altın
1,467.29
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Trump, NATO Liderler Zirvesi için Londra'ya gidecek

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere 2-4 Aralık'ta Birleşik Krallık'a resmi ziyaret yapacak.

Dildar Baykan   | 15.11.2019
Trump, NATO Liderler Zirvesi için Londra'ya gidecek

Washington DC

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump ve eşi Melania Trump'ın gelecek ay Londra'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Birleşik Krallık'ı gideceği belirtildi. 

Kurulmasının üzerinden 70 yıl geçen NATO'nun "tarihteki en güçlü ittifak" olduğunun vurgulandığı açıklamada, Donald Trump'ın finansal yük paylaşımı konusunda NATO devlet ve hükümet başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştireceği ifade edildi.

Trump'ın zirvede, kritik altyapı ve telekomünikasyon ağlarına yapılan siber güvenlik konusunda terör örgütlerinin teşkil ettiği tehditlere karşı da NATO ittifakının önemini vurgulayacağı aktarıldı.

Kuruluşunun 70'inci yılında NATO liderleri, zirve için 3-4 Aralık'ta Londra'da bir araya gelecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye Doğu Akdeniz’deki AB oyununu nasıl bozabilir?
ABD’nin Yunanistan'daki askeri üslere ilgisi artıyor
AB'nin yeni kör düğümü: Avrupalı DEAŞ'lılar
Erdoğan-Trump görüşmesi: Sabotaj çabaları boşa çıktı
Aramco'nun halka arzı: Karbon kapitalizm genişlerken

Benzer haberler

Trump, NATO Liderler Zirvesi için Londra'ya gidecek

Trump, NATO Liderler Zirvesi için Londra'ya gidecek

'Muhalefet magazin gazeteciliği tarzı siyaseti tercih ediyor'

ABD’nin Yunanistan'daki askeri üslere ilgisi artıyor

Emine Erdoğan, Melania Trump ile bir araya geldi

Emine Erdoğan, Melania Trump ile bir araya geldi
İngiliz aile, oğulları için adalet arıyor

İngiliz aile, oğulları için adalet arıyor
Macron’un NATO çıkışında asıl hedef Türkiye

Macron’un NATO çıkışında asıl hedef Türkiye