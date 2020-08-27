Trump, Miçotakis ile görüşmesinde 'Doğu Akdeniz'de diyalog' çağrısı yaptı
ABD Başkanı Donald Trump, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile yaptığı telefon görüşmesinde, Doğu Akdeniz'de, Türkiye ve Yunanistan arasında diyalog çağrısı yaptı.
Washington
Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, yaptığı yazılı açıklamada Başkan Trump'ın bugün Miçotakis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.
Görüşmede Trump'ın NATO müttefikleri Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de artan tansiyondan dolayı endişeli olduğunu bildirdiğine işaret edilen açıklamada, "Trump, Yunanistan ve Türkiye'nin, farklılıkların tek çözüm yolu olan diyaloğa bağlı kalması gerektiğini bir kez daha vurguladı." ifadesini kullanıldı.
Trump ve Miçotakis'in görüşmede, önemli ikili ve bölgesel konuları da ele aldığı vurgulandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.