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Dünya

Trump, Miçotakis ile görüşmesinde 'Doğu Akdeniz'de diyalog' çağrısı yaptı

ABD Başkanı Donald Trump, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile yaptığı telefon görüşmesinde, Doğu Akdeniz'de, Türkiye ve Yunanistan arasında diyalog çağrısı yaptı.

Dildar Baykan   | 27.08.2020
Trump, Miçotakis ile görüşmesinde 'Doğu Akdeniz'de diyalog' çağrısı yaptı

Washington

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, yaptığı yazılı açıklamada Başkan Trump'ın bugün Miçotakis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.

Görüşmede Trump'ın NATO müttefikleri Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de artan tansiyondan dolayı endişeli olduğunu bildirdiğine işaret edilen açıklamada, "Trump, Yunanistan ve Türkiye'nin, farklılıkların tek çözüm yolu olan diyaloğa bağlı kalması gerektiğini bir kez daha vurguladı." ifadesini kullanıldı.

Trump ve Miçotakis'in görüşmede, önemli ikili ve bölgesel konuları da ele aldığı vurgulandı.

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