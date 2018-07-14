Trump karşıtı protestolar İskoçya'da da sürüyor

İngiltere'deki resmi temaslarının ardından özel ziyaret için İskoçya'ya geçen ABD Başkanı Donald Trump, burada da protesto edildi.

LONDRA

İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da çok sayıda kişi ABD Başkanı Donald Trump'ı protesto için İskoç Parlamentosu önünde bir araya geldi.

Burada Trump'ın bir an önce ülkeden ayrılmasını talep eden göstericiler, Amerikalı başkanın İskoçya'ya bir daha gelmesine izin verilmemesi için hükümete çağrıda bulundu.

Bir diğer Trump karşıtı grup da başkanın konakladığı İskoçya'nın batısındaki Turnberry golf tesisi yakınında toplandı. Göstericiler, Trump'ın golf oynadığı sırada kendisini yuhaladı ve rahatsızlık vermek için yanlarında getirdikleri tencere, düdük, korna ve ziller ile gürültü çıkardı.

Glasgow'da düzenlenen protestoda da Başbakan Theresa May liderliğindeki ülkenin Trump ile yapılacak bir ticaret anlaşmasına ihtiyacı olmadığı vurgulanarak, hükümetin ABD Başkanı ile kurduğu "özel ilişki" eleştirildi.

İskoçya'da daha önce de protesto edilmişti

Trump, 200 milyon sterlin yatırım yaptığı Turnberry golf tesisinin açılışını yapmak üzere İskoçya'yı Haziran 2016'da ziyaret etmişti. Trump'ın bölgeyi ziyareti kapsamında, golf tesisleri yakınlarında protesto gösterileri düzenlenmişti.

Benzer protestolar ayrıca Trump'ın Aberdeenshire'daki golf tesisine komşu bazı İskoç sakinler tarafından da yapılmıştı. Yerel halk, Trump'tan ve Meksika'ya duvar örme politikasından hoşnut olmadıklarını belirtmek üzere tesisin etrafına Meksika bayrakları yerleştirmişti.

Perşembe günü adaya gelen Trump, başkent Londra başta olmak üzere ülke genelindeki protestolarla karşılanmıştı. Dün Londra'da yaklaşık 7 saat süren eyleme 250 binden fazla kişinin katıldığı bildirilmişti.

İngiltere'yi ziyaretinde Başbakan May ile İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ile görüşen Trump, hafta sonunu kendisine ait golf tesislerinde geçirecek.

Gösterilerden uzak kalmak isteyen Trump, ülke içindeki seyahatlerinde askeri helikopter kullanıyor.



