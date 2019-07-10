Euro
6.42
Dolar
5.70
BIST 100
98,585.29
Altın
1,410.88
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Trump, İran'ı yine yaptırımla tehdit etti

ABD Başkanı Trump, "İran'a yönelik yaptırımlar yakında artırılacak, önemli ölçüde!" dedi.

Dildar Baykan   | 10.07.2019
Trump, İran'ı yine yaptırımla tehdit etti

New York

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın uzun süredir gizlice uranyum zenginleştirmesi yaptığını iddia ederek, yakında yaptırımların önemli ölçüde artırılacağını duyurdu.

Başkan Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada İran'a yüklendi.

İran'ın uzun süredir gizlice uranyum zenginleştirmesi yaptığını öne süren Trump, bu durumun, eski ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ve eski Başkan Barack Obama yönetiminin yaptığı 150 milyar dolarlık "korkunç" anlaşmayı tamamıyla ihlal ettiğini belirtti.

Trump, bu anlaşmanın kısa sürede geçersiz kaldığını belirterek, "(İran'a yönelik) yaptırımlar yakında artırılacak, önemli ölçüde!" ifadesini kullandı.

ABD ve İran arasında uranyum gerginliği

ABD yönetimi, BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan mayıs 2018'de tek taraflı çekildikten sonra Tahran'a yönelik yaptırımları yeniden uygulamaya başlamıştı.

İran da 8 Mayıs 2019'da anlaşmanın taraflarına çıkarlarının korunması çağrısında bulunmuş aksi takdirde anlaşmadaki taahhütlerini sınırlandıracağını açıklamıştı. Tahran yönetimi, kısa süre önce de anlaşmada belirtilen uranyum zenginleştirme oranını aştığını duyurmuştu.

ABD ile İran arasındaki gerilim devam ederken son olarak İran yönetimi, nükleer anlaşmada yer alan zenginleştirilmiş uranyum stok miktarını aşacağını ilan etmiş, ABD yönetimi ise bu karara sert tepki göstermişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB'de yeni yönetici kadrosu ve değişen dengeler
İngiltere'de korkulan senaryo, anlaşmasız ayrılık
Kore’den bugüne ittifakın sonbaharı
Birleşik Arap Emirlikleri Libya’da ne hedefliyor?
AB’yi yeni isimlerle nasıl bir beş yıl bekliyor?

Benzer haberler

Trump, İran'ı yine yaptırımla tehdit etti

Trump, İran'ı yine yaptırımla tehdit etti

İran ve Fransa nükleer anlaşmayı görüştü

Trump'a 'beceriksiz' diyen İngiltere'nin Washington Büyükelçisi istifa etti

Ruhani'den petrol tankerini alıkoyan İngiltere'ye uyarı

Ruhani'den petrol tankerini alıkoyan İngiltere'ye uyarı
İran'da Türk ürünlerine talep artıyor

İran'da Türk ürünlerine talep artıyor
Katar ABD'den Patriot füze sistemleri alacak

Katar ABD'den Patriot füze sistemleri alacak