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Dünya

Trump Hindistan Başbakan Modi ile görüşecek

ABD Başkanı Trump ile Hindistan Başbakanı Modi, ABD'nin Houston kentinde yapılacak etkinlikte bir araya gelecek.

Hakan Çopur   | 16.09.2019
Trump Hindistan Başbakan Modi ile görüşecek

Washington

Keşmir'deki olaylar dolayısıyla Hindistan-Pakistan ilişkileri gerilirken ABD Başkanı Donald Trump ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD'nin Houston kentinde pazar günü düzenlenecek etkinlikte bir araya gelecek.

Beyaz Saray, Trump'ın pazar günü Teksas eyaletinin Houston kentine giderek burada Modi ile görüşeceğini açıkladı.

Açıklamada, söz konusu görüşmede Trump'ın "ABD ile Hindistan arasındaki önemli iş birliklerinin altını bir kez daha çizeceği" kaydedildi.

Keşmir sorunu dolayısıyla ABD ile Hindistan ve Pakistan arasındaki ilişkiler gerilirken, gündeme gelen Trump-Modi görüşmesi, hem Yeni Delhi hem de İslamabad'da merakla takip edilecek.

Beyaz Saray ayrıca, Trump'ın Modi ile görüşmesinin ardından Ohio'ya giderek, Avustralya Başbakanı Scott Morrison ile bir araya geleceğini duyurdu.

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