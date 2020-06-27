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Dünya

Trump 'heykelleri koruma' kararnamesini imzaladı

Siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucunda ölümünün ardından yaşanan gösterilerde, bazı tarihi anıt ve heykellerin yıkıldığı ABD'de Başkan Trump, "heykelleri koruma" kararnamesine imza attı.

Hakan Çopur   | 27.06.2020
Trump 'heykelleri koruma' kararnamesini imzaladı

Washington

ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki tarihi anıt ve heykellerin korunmasını öngören başkanlık kararnamesini imzaladığını, Twitter hesabından duyurdu.

Trump, açıklamasında, "Amerikan anıtlarını ve heykellerini korumak ve son dönemde yaşanan şiddet içeren suçlarla mücadele için çok güçlü bir kararnameyi imzalama imtiyazına eriştim. Büyük ülkemize karşı bu yasa dışı eylemlere başvuranları uzun hapis cezaları bekliyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Trump, hafta sonunu New Jersey'de kendisine ait tatil yerleşkesinde geçirmekten vazgeçtiğini belirterek Washington'da kalıp kanun ve nizamın uygulandığından emin olmayı tercih ettiğini kaydetti.

25 Mayıs'ta Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde yaklaşık 2 hafta süren geniş katılımlı gösteriler düzenlenmişti.

Bu gösteriler esnasında ve sonrasında ülkenin farklı yerlerindeki kölelik yanlısı tarihi şahsiyetlere ait heykeller, göstericiler tarafından hedef alınmış; bazıları yıkılmıştı.

Trump, ABD’deki tarihi anıt ve heykellere zarar vermeye çalışanlara karşı sert yaptırımlar uygulamak için adım atılacağının sözünü vermişti.

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