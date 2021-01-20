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ABD'nin 46. başkanı seçilen Joe Biden için Beyaz Saray’da yemin töreni düzenleniyor İspanya'nın başkenti Madrid'de bir binada şiddetli patlama meydana geldi. VTR
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Dünya

Trump halefi Biden için Oval Ofis'e bir not bıraktı

Trump, geleneğe uyarak Biden için Oval Ofis'teki masaya bir not bıraktı. Mektubun içeriğine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Dildar Baykan   | 20.01.2021
Trump halefi Biden için Oval Ofis'e bir not bıraktı

Washington

ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump, bugün görevi kendisinden devralacak seçilmiş Başkan Joe Biden için Oval Ofis'e bir not bıraktı.

ABD, bugün Biden'ın yemin törenine hazırlanırken, Trump'ın Beyaz Saray'dan ayrılışının detayları da belli oldu.

Beyaz Saray Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Trump, geleneğe uyarak Biden için Oval Ofis'teki masaya bir not bıraktı. Mektubun içeriğine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Ayrıca Başkan Yardımcısı Mike Pence'in de Kamala Harris'e benzeri bir not bıraktığı belirtildi.

Trump, Biden'ın yemin törenine katılmamış ve sabah erken Beyaz Saray'dan ayrılarak Florida'ya geçmişti.

Joe Biden, yerel saatle 12.00'de (TSİ 20.00) başkent Washington'da alınan yoğun güvenlik önlemleri altında yemin ederek resmen ABD'nin 46. başkanı olacak.


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