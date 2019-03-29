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Dünya

Trump, Güney Kore Devlet Başkanı Moon ile görüşecek

ABD Başkanı Trump ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in 11 Nisan'da Beyaz Saray'da bir araya gelecek.

Hakan Çopur   | 29.03.2019
Trump, Güney Kore Devlet Başkanı Moon ile görüşecek

Washington

ABD Başkanı Donald Trump'ın Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'i 11 Nisan'da Beyaz Saray'da ağırlayacağı bildirildi.

Beyaz Saray Basın Sözcülüğü, Trump-Moon görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, 11 Nisan'da Beyaz Saray'da gerçekleştirilecek görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra özellikle Kuzey Kore ile ilgili son gelişmelerin kapsamlı şekilde ele alınacağı kaydedildi.

İki ülke arasındaki ittifakın son derece güçlü olduğu vurgulanan açıklamada Moon'un ziyaretinin ikili ilişkilerin daha da güçlendirilmesine vesile olacağı belirtildi.

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında Vietnam'ın başkenti Hanoi'de 27-28 Şubat'ta düzenlenen ikinci zirveden bir sonuç çıkmamıştı.

Trump, Kim ile görüşmesine ilişkin, "Onlar yaptırımların tamamen kaldırılmasını istedi. Biz ise bunu yapmaya niyetli değildik. Bu nedenle anlaşamadık." demişti.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho ise zirvede yaptırımların kısmen kaldırılmasını talep ettiklerini söylemişti. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kuzey Kore ile görüşmelerin süreceğini ifade etmişti.

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