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Dünya

Trump, Facebook, Twitter ve Google'ı mahkemeye veriyor

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 6 Ocak'taki kongre baskınından sonra kendisine sansür uyguladığı gerekçesiyle Facebook, Twitter ve YouTube'un sahibi Google şirketlerine dava açacağını duyurdu.

Kasım İleri   | 07.07.2021
Trump, Facebook, Twitter ve Google'ı mahkemeye veriyor Fotoğraf: Tayfun Coşkun / AA

Washington

New Jersey'deki golf kulübünde söz konusu dava ile ilgili açıklamalarda bulunan Trump, kendisinin davada tek davacı olarak üç şirketin ise toplu olarak davalı olacağını ifade etti.

Trump "Bu sabah, özgürlüğümüz ve ifade özgürlüğümüz için çok önemli bir gelişmeyi duyurmak üzere karşınızdayım. Amerika Politika Enstitüsü ile Facebook, Google ve Twitter gibi büyük teknoloji devlerinin yanı sıra CEO'larına karşı davacı olarak büyük bir toplu dava açıyorum." diye konuştu.

Davanın Florida'nın Güney Bölgesi'nde açılacağını ve "Amerikan halkına yönelik utanç verici sansürün durdurulmasını" talep edeceğini belirten Trump, "Sosyal medya şirketleri resmi olarak özel kuruluşlar olsa da, son yıllarda onları sorumluluktan kurtaran ve çokça kullandıkları İletişim Ahlak Yasası'nın 230'uncu ek maddesinin yasalaşması ile özel olmaktan çıktılar." dedi.

Söz konusu sosyal medya şirketlerini "ABD yönetiminin fiili sansür kolu" olarak niteleyen Trump, bu şirketlerin yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Çin'in Wuhan Viroloji Enstitüsü'nden kaynaklandığını iddia eden bilgileri sansürlemesine atıfta bulunarak "Bu özellikle salgın sırasında açıktı." ifadesini kullandı.

Twitter, Google'ın sahibi olduğu YouTube ve Facebook, Trump'ın 6 Ocak'ta Kongre olaylarına katkıda bulunduğunu ve 2020 başkanlık seçiminde usulsüzlük yapıldığına dair iddialarını sansürlemişti.

Şirketler daha sonra ise Trump'ın bu platformlardaki hesaplarını kalıcı olarak askıya almıştı.

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