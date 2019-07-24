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Dünya

Trump, Cumhuriyetçi senatörlerle Türkiye'yi görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda Cumhuriyetçi senatörlerle Türkiye ve S-400 meselesini ele aldı.

Hakan Çopur   | 24.07.2019
Trump, Cumhuriyetçi senatörlerle Türkiye'yi görüştü

Washington

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray'da basına kapalı yapılan görüşmede Cumhuriyetçi senatörlerle Türkiye ve S-400 meselesini ele aldığı bildirildi.

Beyaz Saray'ın günlük programında yer alan ve öğleden sonra 16.00'da başlayan görüşmede ABD Başkanı Trump'ın 45 Cumhuriyetçi senatörle bir araya geldiği belirtildi.

Beyaz Saray muhabirlerinin geçtiği basın bildirimlerine göre, Trump'ın senatörlerle bir saati aşkın süre görüştüğü ve Türkiye'ye ilişkin "ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası" (CAATSA) bağlamındaki muhtemel yaptırımların değerlendirildiği kaydedildi.

Görüşmeye önde gelen Cumhuriyetçi senatörlerden Lindsey Graham, Tom Cotton, Mitch McConnell, Rand Paul, Marco Rubio ve James Risch gibi isimlerin katıldığı bildirildi.

Görüşmeye ilişkin Beyaz Saray'dan herhangi bir açıklama yapılmadı.

ABD Başkanı Trump, Türkiye konusunda geçen haftaki son açıklamasında, Barack Obama yönetiminin Türkiye ile ilgili hatalarına vurgu yaparak, "Birçok bakımdan çok zor bir durum. Türkiye bağlamında önceki yönetim çok büyük hatalar yaptı ve bu çok kötü. Dolayısıyla şu anda (yaptırımlar konusuna) buna bakıyoruz, ne yapabileceğimize bakıyoruz. Henüz (kararımızı) açıklamadık." ifadelerini kullanmıştı.

Trump, bu açıklamasından kısa süre önce ise "Türkiye'ye yaptırım getirecek misiniz?" şeklindeki soru üzerine, "Hayır. Şu anda (Türkiye'ye yaptırım konusu) buna bakmıyoruz." yanıtını vermişti.

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