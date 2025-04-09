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Dünya

Trump, Çin’e yönelik tarifeleri yüzde 125’e çıkardı

ABD Başkanı Donald Trump, Çin’e yönelik tarifeleri yüzde 125’e çıkarırken, kendileriyle iletişime geçen ve misilleme yapmayan 75’den fazla ülke için ek tarifelerin 90 gün durdurulduğu duyurdu.

Dilara Zengin Okay  | 09.04.2025 - Güncelleme : 09.04.2025
Trump, Çin’e yönelik tarifeleri yüzde 125’e çıkardı

Washington

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