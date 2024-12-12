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Dünya

Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i yemin törenine davet etti

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın, başkanlık görevini devralacağı 20 Ocak 2025'teki yemin törenine, birçok bölgesel ve uluslararası konuda karşı karşıya geldiği Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i davet ettiği bildirildi.

Sercan İrkin  | 12.12.2024 - Güncelleme : 12.12.2024
Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i yemin törenine davet etti

İstanbul

CBS News'un haberine göre, davet haberi, Trump'ın Çin mallarına yönelik gümrük vergilerini arttırma tehdidinden günler sonra geldi.

Çinli sosyal medya platformu TikTok'un satışını veya yasaklanmasını zorunlu kılan yasanın 19 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek olmasına rağmen Trump'ın, birçok bölgesel ve uluslararası konuda karşı karşıya geldiği Çinli mevkidaşı Cinping'i 20 Ocak 2025'te başkanlık görevini devralacağı yemin törenine davet etmesi dikkati çekti.

Cinping'in, Trump'ın davetini kabul edip etmediğine dair henüz açıklama yapılmadı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın da törene davet edildiğini açıklayan Trump'ın geçiş ekibi, Orban'ın törene katılıp katılmama konusunu düşündüğünü belirtti.

Trump yönetiminde Beyaz Saray Sözcüsü olarak görev yapacak Karoline Leavitt, yaptığı açıklamada, "Dünya liderleri Başkan Trump ile görüşmek için sıraya giriyor çünkü yakında iktidara geçeceğini ve tüm dünyada Amerikan gücüyle, barışı yeniden sağlayacağını biliyorlar." dedi.

Büyükelçi ve diplomatlar ABD'deki yemin törenine genellikle davet edilirlerken, 1874'e kadar olan kayıtlar, yabancı bir liderin daha önce hiç yemin törenine katılmadığını gösteriyor.

Biden, Trump'ın ofisi devralmasından 1 gün önce Tiktok'u yasaklayabilir

ABD yönetimi, geçen yıl Amerikalı kullanıcı bilgilerini Çin yönetiminin erişimine açık hale getirmekle suçladığı TikTok'un ya ABD'li bir firmaya satılması ya da yasaklanmasının öngörüldüğü bir adım atmış, bu bağlamda martta Kongre'den geçen yasa tasarısı, ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanmıştı.

Biden yönetimi, TikTok'a 19 Ocak 2025'e kadar Çinli ByteDance ile olan tüm ilişkisini sona erdirmesi için süre vermiş, aksi takdirde firmanın ABD'de yasaklanarak kullanıcıların erişimine kapatılacağını bildirmişti.

Öte yandan, ABD'de başkan seçilen Donald Trump, seçim kampanyasında, görevi devralacağı 20 Ocak 2025'ten bir gün önce yürürlüğe girecek yasaya karşı çıkmıştı.

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