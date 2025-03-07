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Dünya

Trump: Amerika'nın altın çağı daha yeni başladı

ABD Başkanı Donald Trump, göreve gelmesinden bu yana geçen yaklaşık 7 haftalık sürede hükümetin sözlerini tuttuğunu ve Amerika'nın altın çağının daha yeni başladığını belirtti.

Aynur Şeyma Asan  | 07.03.2025 - Güncelleme : 07.03.2025
Trump: Amerika'nın altın çağı daha yeni başladı

Ankara

Trump, Truth Social sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, başkanlık görevine gelmesinden bu yana geçen yaklaşık 7 haftalık süreye ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Amerika'nın altın çağı daha yeni başladı." ifadesini kullanan Trump, bu süreçte hükümetin daha önce benzeri görülmemiş şekilde sözlerini tuttuğunu ve Amerika'ya öncelik verdiğini kaydetti.

Trump, Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) büyük bir başarı olduğunu vurgulayarak, bakanlıklara ve başkanlıklara DOGE ile gider azaltma ve istihdam konusunda işbirliği yapmaları talimatı verdiğini kaydetti.

Başkan Trump, "Bakanlıklar, çeşitli birimlerde çalışan kişileri tanıdıkça ve anladıkça kimin kalıp kimin gideceği ve kalacağı konusunda hassas olabilirler. 'Balta' yerine 'neşter' diyoruz. Onlar, Elon (Musk), DOGE ve diğer harika insanların birleşimi tarihi seviyede bir şeyler yapabilecek." ifadelerini kullandı.

Bakanlar, Amerikalı milyarder iş insanı Elon Musk (Trump'ın kıdemli danışmanı) ve diğer kişilerle oldukça olumlu bir toplantı yaptıklarını aktaran Trump, gerekli yerlerde masrafı kısarken "en iyi ve üretken kişileri" elde tutmanın önemli olduğunu belirtti.

Trump, bu tür toplantıları iki haftada bir yapacaklarını kaydederek, "Odadaki herkesin arasındaki ilişki sıra dışıydı. Hepsi, Amerika'yı yeniden büyük yapmak için aynı yere varmayı istiyor." değerlendirmesinde bulundu.

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