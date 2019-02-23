Trump ABD'nin BM Daimi Temsilci adayını açıkladı
ABD Başkanı Trump, ülkesinin BM Daimi Temsilciliği görevine halihazırda Kanada Büyükelçiliği görevini yürüten Craft'ı aday gösterdiğini duyurdu.
Washington DC
Başkan Trump'ın daha önce bu göreve aday gösterdiği Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, ailevi sebepleri gerekçe göstererek adaylıktan çekilmişti. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.