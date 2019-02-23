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Dünya

Trump ABD'nin BM Daimi Temsilci adayını açıkladı

ABD Başkanı Trump, ülkesinin BM Daimi Temsilciliği görevine halihazırda Kanada Büyükelçiliği görevini yürüten Craft'ı aday gösterdiğini duyurdu.

Muhammed Bilal Kenasari  | 23.02.2019
Trump ABD'nin BM Daimi Temsilci adayını açıkladı

Washington DC
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Şu anda Kanada Büyükelçimiz olarak görev yapan Kelly Knight Craft'ı ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği görevine aday göstermekten mutluluk duyuyorum. Kelly bizim ülkemizi temsil ederken çok önemli işlere imza attı." ifadelerini kullandı.

Başkan Trump'ın daha önce bu göreve aday gösterdiği Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, ailevi sebepleri gerekçe göstererek adaylıktan çekilmişti. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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