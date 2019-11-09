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Dünya

Trump, 14 Kasım'da NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüşecek

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 14 Kasım Perşembe günü Washington'ı ziyaret edecek.

Betül Yürük   | 09.11.2019
Trump, 14 Kasım'da NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüşecek

New York

ABD Başkanı Donald Trump, 14 Kasım perşembe günü NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşecek.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Stoltenberg'ün 14 Kasım'da Washington'ı ziyaret edeceği bildirildi.

Açıklamada, iki liderin NATO üyesi ülkelerin savunma harcamalarını artırma ve daha adil bir yük paylaşımı konularını görüşecekleri belirtildi.

Görüşmede, NATO ittifakının savunması, dış tehditlere karşı güçlendirilmesi ve terörle mücadeleye odağın sürdürülmesi konularının da ele alınacağı ifade edildi.

Açıklamada, Trump'ın ayrıca NATO müttefiklerinin 5G ağlarının ve kritik altyapılarının korunması ve siber saldırılara karşı dayanıklılığın sağlanması konularına dikkati çekeceği kaydedildi.


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