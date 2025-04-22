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Dünya

Trump, 13-16 Mayıs'ta Orta Doğu turuna çıkıyor

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın 13-16 Mayıs tarihlerinde Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret edeceğini açıkladı.

Hakan Çopur  | 22.04.2025 - Güncelleme : 22.04.2025
Trump, 13-16 Mayıs'ta Orta Doğu turuna çıkıyor

Washington DC

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde Trump'ın Orta Doğu gezisine ilişkin tarihleri teyit etti.

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Leavitt, Trump'ın 13-16 Mayıs tarihlerinde Suudi Arabistan, Katar ve BAE'yi ziyaret edeceğini açıkladı ancak ziyaretin detaylarına girmedi.

ABD Başkanı Trump, daha önceki bazı açıklamalarında mayısta Suudi Arabistan'a gideceğini dile getirmişti.

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